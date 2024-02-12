Η Ουκρανία λέει πως κατέρριψε 14 από τα 17 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τα 14 από τα 17 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και πύραυλο κρουζ τύπου Kh-59, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.
Η ουκρανική ΠΑ διαβεβαίωσε ακόμη μέσω Telegram ότι εκτοξεύθηκαν τροποποιημένοι πύραυλοι από σύστημα (σ.σ. αντιαεροπορικής άμυνας) μακράς εμβέλειας S-300, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσοι, ούτε εάν έπληξαν κάποιον από τους στόχους τους.
Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, περιφερειάρχης της Χαρκίβ (Χάρκαφ στα ρωσικά, γνωστή επίσης ως Χάρκοβο) ανέφερε εξάλλου αργά χθες το βράδυ πως οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις χρησιμοποιώντας συστήματα S-300 εγκατεστημένα στην Μπιέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία.
Κατ’ αυτόν, δεν υπήρξαν θύματα, πάντως έσπασαν τζάμια σε προσόψεις κάποιων κτιρίων.
Ο Σερχίι Λισάκ, περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε επίσης αργά χθες βράδυ ότι η πόλη Πάβλοχραντ υπέστη επίθεση drones. Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της πόλης, πρόσθεσε.
Και οι δυο εμπόλεμες χώρες έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους η μια εναντίον της άλλης βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως ενεργειακές και συγκοινωνιακές υποδομές, καθώς και δίκτυα επιμελητείας, αποθήκες πυρομαχικών κ.λπ..
