Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, οι πολλές νοσηλείες του οποίου που διατηρήθηκαν μυστικές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας αφού εισήχθη χθες Κυριακή εκ νέου στο νοσοκομείο για «ένα επείγον πρόβλημα στην ουροδόχο κύστη», ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Σήμερα το βράδυ, έπειτα από σειρά διαγνωστικών τεστ και αξιολογήσεων, ο υπουργός μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του εθνικού στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ ώστε να λαμβάνει υποστηρικτική θεραπεία και να παρακολουθείται στενά», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο.

Νωρίτερα χθες Κυριακή ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ είχε δηλώσει ότι από τις 17:00 (τοπική ώρα, 00:00 ώρα Ελλάδας) η υφυπουργός Κάθλιν Χικς ανέλαβε τα καθήκοντα του υπουργού.

Λίγες ώρες νωρίτερα το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι ο Όστιν «εισήχθη στο νοσοκομείο με τα απόρρητα και μη απόρρητα συστήματα επικοινωνίας απαραίτητα» για την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Όστιν, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο στον προστάτη, εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, σε προάστιο της Ουάσινγκτον, για «επείγον πρόβλημα στην ουροδόχο κύστη», είχε εξηγήσει ο Ράιντερ, προσθέτοντας ότι ο υπουργός εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία και ότι ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την 1η Φεβρουαρίου ο 70χρονος υπουργός Άμυνας ζήτησε συγνώμη που κράτησε μυστικό τον καρκίνο του, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε όλη τη χώρα.

Εν μέσω προεκλογικής χρονιάς και την ώρα που οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά δύο μεγάλες συγκρούσεις, στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας, ο Όστιν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε δύο φορές τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο χωρίς ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να γνωρίζει κάτι.

«Ήταν ένα λάθος», παραδέχθηκε ο υπουργός σε εκείνη τη συνέντευξη Τύπου. «Θα έπρεπε να έχω ενημερώσει τον πρόεδρο ότι διαγνώστηκα με καρκίνο. Θα έπρεπε επίσης να το έχω πει στην ομάδα μου και στους Αμερικανούς πολίτες και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Ζητώ συγνώμη από τους συναδέλφους μου και τους Αμερικανούς πολίτες», είχε προσθέσει.

Ωστόσο ο Όστιν είχε υπογραμμίσει ότι «δεν υπήρξε κενό εξουσίας και κανένας κίνδυνος για τη διοίκηση και τον έλεγχο του υπουργείου».

Είχε μάλιστα υπογραμμίσει ότι ζήτησε «απευθείας» συγνώμη στον Μπάιντεν, ο οποίος αντέδρασε «με ευγένεια», ενώ είναι προγραμματισμένο να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου για το θέμα στις 29 Φεβρουαρίου.

Δεν είναι ξεκάθαρο για πόσο καιρό θα νοσηλευθεί αυτή τη φορά ο υπουργός, αν και στελέχη του νοσοκομείου διευκρίνισαν ότι η πρόγνωση για την εξέλιξη της υγείας του αναφορικά με τον καρκίνο παραμένει εξαιρετική και ότι το πρόβλημα στην ουροδόχο κύστη δεν αναμένεται να επηρεάσει την πλήρη ανάρρωσή του.

Αναστάτωση και εκκλήσεις για παραίτηση

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αναστάτωση στους Δημοκρατικούς, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν ζητήσει την παραίτηση του Όστιν.

Αυτή τη φορά το υπουργείο ενημέρωσε εγκαίρως για τη νέα του νοσηλεία: τα μέσα ενημέρωσης έλαβαν σχετική ειδοποίηση περίπου δύο ώρες μετά την εισαγωγή του.

Η αντιπαράθεση για τα προβλήματα υγείας του υπουργού Υγείας έχει ξεσπάσει την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ και τη Συρία γίνονται τακτικά στόχος επιθέσεων φιλοϊρανών μαχητών, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Άμυνας διαδραματίζει επίσης ρόλο κλειδί στις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν να διατηρηθεί η στήριξη της Ουάσινγκτον προς την Ουκρανία, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να εγκρίνουν την παροχή νέας στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί έχουν ζητήσει την αποπομπή του, όμως ο Μπάιντεν δήλωσε ότι εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.