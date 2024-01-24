Οι παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις εξαιτίας των αυξανόμενων επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι, προειδοποίησε σήμερα η QatarEnergy.

Οι επιθέσεις των σιιτών ανταρτών της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων πολλαπλασιάστηκαν από τον Νοέμβριο. Περίπου το 12% του θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, που ελέγχουν την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά από τα μέσα Νοεμβρίου ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 70%, σύμφωνα με τους ειδικούς στη ναυτιλία.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν ανάγκασαν πολλούς πλοιοκτήτες να αναστείλουν τη διέλευση των πλοίων τους από αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο αμερικανικός και ο βρετανικός στρατός πραγματοποίησαν πρόσφατα βομβαρδισμούς σε τοποθεσίες των Χούθι στην Υεμένη, αυξάνοντας τους φόβους για επικίνδυνη κλιμάκωση.

«Οι τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας ενδέχεται να επηρεάσουν τον προγραμματισμό ορισμένων παραδόσεων που θα γίνουν μέσω εναλλακτικών οδών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η QatarEnergy.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, η χώρα του οποίου είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG στον κόσμο, δήλωσε ότι οι μεταφορές φορτίων LNG, «όπως όλων των άλλων εμπορικών φορτίων», θα επηρεαστούν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα την «πιο επικίνδυνη κλιμάκωση» στην περιοχή λόγω των επιπτώσεων που έχει στο παγκόσμιο εμπόριο.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι τουλάχιστον πέντε πλοία που μετέφεραν LNG, πλοία που διαχειρίζεται το Κατάρ, και τα οποία κατευθύνονταν προς το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αναγκάστηκαν να σταματήσουν στα ανοιχτά του Ομάν.

Το πλούσιο εμιράτο του Κόλπου είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς LNG στον κόσμο μαζί με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

