Οι αρχές των Χούθι της Υεμένης διέταξαν Αμερικανούς και Βρετανούς υπηκόους που εργάζονται σε οργανώσεις του ΟΗΕ και σε άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, που εδρεύουν στην πρωτεύουσα Σαναά να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

«Το υπουργείο... υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενημερώσετε αξιωματούχους και εργαζόμενους με αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα να προετοιμαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 30 ημερών», ανέφερε επιστολή που εστάλη από το "υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης" της Χούθι προς τον αναπληρωτή συντονιστή ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στην Υεμένη, τον Πίτερ Χόκινς.

Στην επιστολή δίνεται επίσης εντολή σε ξένες οργανώσεις να μην προσλαμβάνουν Αμερικανούς και Βρετανούς υπηκόους για τις δραστηριότητες των οργάνωσεων τους στην Υεμένη.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της επιστολής στο Reuters.

Το γραφείο του Χόκινς, ο οποίος είναι ο ίδιος Βρετανός υπήκοος, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Απάντηση στα αμερικανικο-βρετανικά πλήγματα

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από τα αμερικανικο-βρετανικά πλήγματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε στρατιωτικούς στόχους του σιιτικού κινήματος στην Υεμένη.

Τα πλήγματα αυτά ήρθαν ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπολύουν τους τελευταίους μήνες οι Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αντάρτες, που ελέγχουν σχεδόν ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Υεμένης, χώρας εμπόλεμης επί περίπου μια δεκαετία, λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία που κατευθύνονται στο Ισραήλ ή «συνδέονται» με αυτό, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο υπό πολιορκία του Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζουν σθεναρά οι ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν αναγκάσει διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες να αλλάξουν τις οδούς ναυσιπλοϊας για το διεθνές εμπόριο ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, προσθέτοντας χρόνο και κόστη.

Η αμερικανική κυβέρνηση επίσης την περασμένη εβδομάδα επανέφερε το σιιτικό κίνημα - που θεωρείται ότι πρόσκειται στο Ιράν - στον αμερικανικό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

