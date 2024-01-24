Συνάντηση Πούτιν με τον ηγέτη της χούντας του Τσαντ καθώς η Ρωσία ανταγωνίζεται την Γαλλία στην Αφρική

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στο Κρεμλίνο με τον ηγέτη του Τσαντ Μαχαμάτ Ιντρίς Ντεμπί, φλερτάροντας μια χώρα η οποία προηγουμένως διατηρούσε μια φιλοδυτική πολιτική και απέρριπτε την πρόσφατη προσέγγιση της Ρωσίας στην περιοχή Σαχέλ της Αφρικής.

Η Ρωσία κινείται προς την κατεύθυνση της εξάλειψης της επιρροής της Γαλλίας, πρώην αποικιοκρατικής δύναμης στην Δυτική Αφρική και στην περιοχή Σαχέλ και να δημιουργήσει δεσμούς με χώρες που συνταράσσονται από ένα κύμα πραξικοπημάτων από το 2020.

Ο Ντεμπί ηγείται του Τσαντ από το 2021, όταν ανέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα αφότου ο πατέρας του, ο επι σειρά ετών πρόεδρος Ιντρίς, σκοτώθηκε σε μια μάχη με τους αντικυβερνητικούς στασιαστές. Η χούντα αρχικά υποσχέθηκε μια 18μηνη μεταβατική περίοδο προς τις εκλογές, αλλά αργότερα τις καθυστέρησε έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Σε σύντομα σχόλια του, που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία χαίρεται που ο Ντεμπί έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση στη χώρα και είναι έτοιμος να την βοηθήσει με κάθε τρόπο.

Σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν «μεγάλες δυνατότητες για να αναπτύξουν τις διμερείς μας σχέσεις» και πως η Μόσχα θα διπλασιάσει το ποσοστό των φοιτητών από τον Τσαντ που φοιτούν σε ρωσικά πανεπιστήμια.

Η επίσκεψη του Ντεμπί πραγματοποιείται μία εβδομάδα αφότου ο πρωθυπουργός του Νίγηρα, που διορίσθηκε επίσης από χούντα, επισκέφθηκε τη Μόσχα. Η Μόσχα φλέρταρε τον Νίγηρα από το Ιούλιο του 2023 όταν με πραξικόπημα ανατράπηκε η φιλοδυτική του κυβέρνηση.

Στον Νίγηρα και τη Μπουρκίνα Φάσο, τα πραξικοπήματα έφεραν στην εξουσία στρατιωτικές κυβερνήσεις που διέκοψαν τις σχέσεις με την Γαλλία και εστράφησαν προς τη Ρωσία

Στο Τσαντ ωστόσο το οποίο θεωρείτο ένα μόνιμο προγεφύρωμα της γαλλικής επιρροής στην Αφρική, η επιρροή της Μόσχας είναι πιο περιορισμένη απ ότι στις γειτονικές χώρες.

Η ρωσική επιρροή σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Μάλι και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, είχε αρχικά ως αιχμή του δόρατος τη στρατιωτική μισθοφορική οργάνωση Wagner της Μόσχας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο κάποτε σύμμαχος του Πούτιν Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε συνετρίβη τον περασμένο Αύγουστο, δύο μήνες αφότου ηγήθηκε μιας αποτυχημένης εξέγερσης που είχε στόχο την ανατροπή της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας. Ο Πριγκόζιν είχε κατηγορήσει την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας ότι απέτυχε στην στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μετά τον θάνατο του Πριγκόζιν, η Μόσχα δραστηριποιήθηκε για να αναλάβει τον έλεγχο του δικτύου στην Αφρική, ενσωματώνοντας τις επιχειρήσεις ης Wagner στις επίσημες κρατικές δομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

