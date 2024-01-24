Εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 75 τραυματίστηκαν από επίθεση του ισραηλινού στρατού σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο της υπηρεσίας αυτής στο Χαν Γιουνίς, το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένους. Δύο άρματα άνοιξαν πυρ εναντίον του εκπαιδευτικού κέντρου, ανέφερες ο διευθυντής του γραφείου του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα (UNRWA) Τόμας Γουάιτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από τις οβίδες χτυπήθηκε ένα κτίριο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περίπου 800 άνθρωποι, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Τόμας Γουάιτ έκανε λόγο για «μεγάλες απώλειες» από το ισραηλινό πλήγμα.

Fighting is escalating in Khan Younis #Gaza - the @UNRWA Training Centre sheltering 10Ks of displaced people has just been hit - buildings ablaze and mass casualties - safe access to/from the centre has been denied for 2 days - people are trapped. — Thomas White (@TomWhiteGaza) January 24, 2024

Update - attack on Khan Younis Training Centre this afternoon - two tank rounds hit building that shelters 800 people - reports now 9 dead and 75 injured@UNRWA and @WHO team trying to reach the centre - agreed upon route with Israeli Army blocked with earth bank #Gaza — Thomas White (@TomWhiteGaza) January 24, 2024

Ο ισραηλινός στρατός έχει αποκόψει την πρόσβαση στα κυριότερα νοσοκομεία της νότιας Γάζας κατά την επίθεσή του στο Χαν Γιουνίς και έκλεισε τον βασικό διάδρομο διαφυγής για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και εκτοπισμένους που είχαν καταφύγει εκεί, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πυρκαγιά στο κέντρο της UNRWA, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι η ευρύτερη περιοχή είναι μια σημαντική βάση των ενόπλων της Χαμάς. «Η διάλυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς στο δυτικό Χαν Γιουνίς είναι η καρδιά και ο λόγος αυτής της επιχείρησης», πρόσθεσε.

Πολλές πηγές είπαν νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν κάνει «κάποια πρόοδο» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις τους για μια κατάπαυση του πυρός διαρκείας 30 ημερών, κατά την οποία θα απελευθερωθούν Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και θα περάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα. Η προοπτική αυτή ωστόσο φαινόταν μακρινή σήμερα.

Στη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχουν εξαπολύσει εδώ και έναν μήνα, ισραηλινά άρματα μπήκαν στη Χαν Γιουνίς, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, την περιοχή που αποτελούσε το επίκεντρο του πολέμου κατά τις πρώτες ημέρες των συγκρούσεων. Ο βασικός στόχος τους φαίνεται ότι είναι η περιοχή γύρω από τον προσφυγικό καταυλισμό της Χαν Γιουνίς, που περιλαμβάνει τα νοσοκομεία Νάσερ και Αλ Αμάλ, καθώς και το εκπαιδευτικό κέντρο της UNRWA.

«Οι μάχες κλιμακώνονται στη Χαν Γιουνίς (…) το Εκπαιδευτικό Κέντρο της UNRWA που φιλοξενεί 10 χιλιάδες εκτοπισμένους μόλις χτυπήθηκε – κτίρια φλέγονται και μαζικές απώλειες – μας αρνούνται την ασφαλή πρόσβαση από και προς το κέντρο εδώ και δύο ημέρες – οι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί», έγραψε ο Τόμας Γουάιτ, στέλεχος της UNRWA στη Γάζα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για σκληρές μάχες στα δυτικά της πόλης, όπου ο στρατός λέει ότι σκότωσε «πολλές» ομάδες ενόπλων με πυρά «από ελεύθερους σκοπευτές, άρματα και εναέρια μέσα».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας Άσραφ αλ Κίντρα, σε μια ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι «ο κατακτητής απομονώνει τα νοσοκομεία στη Χαν Γιουνίς και κάνει σφαγές στη δυτική πλευρά της πόλης (…) Εκατοντάδες τραυματίες, ασθενείς και τοκετοί αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπλοκές λόγω της έλλειψης πρόσβασης στο Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ».

Ο Παλαιστινιακός Ερυθρός Σταυρός, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το νοσοκομείο Αλ Αμάλ, είπε ότι στρατιώτες έχουν αποκλείσει το προσωπικό εντός του κτιρίου και επέβαλαν απαγόρευση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Το Ισραήλ λέει ότι οι μαχητές της Χαμάς δρουν εντός και γύρω από τα νοσοκομεία, κάτι που τόσο η παλαιστινιακή οργάνωση όσο και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία διαψεύδουν.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εκκένωση της περιοχής όπου, σύμφωνα με την UNRWA, ζουν μισό εκατομμύριο άνθρωποι – τα τέσσερα πέμπτα εξ αυτών είναι εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές της Γάζας. Ωστόσο, τα ισραηλινά άρματα που προωθούνται προς τα ανατολικά, στον δρόμο Αλ Μπαχάρ προς το νοσοκομείο Νάσερ, απέκλεισαν την οδό διαφυγής από την πόλη, προς τον παραλιακό αυτοκινητόδρομο. Ο δρόμος αυτός οδηγείς τη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας. Κάποιοι άνθρωποι ακολούθησαν χωματόδρομους για να φύγουν από τη Χαν Γιουνίς, είπαν κάτοικοι και δημοσιογράφοι που έφευγαν από την περιοχή.

