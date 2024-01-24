Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μιλώντας σήμερα στη βουλή της Ρώμης τόνισε ότι «δεν συμμερίζεται τη στάση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους» διότι «η Ιταλία τάσσεται ανέκαθεν υπέρ της δημιουργίας του συγκεκριμένου κράτους».

Παράλληλα, όμως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «μια συμφωνία δεν μπορεί να είναι μονομερής, αφού η προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των συνομιλητών. Η αναγνώριση, δηλαδή, του Ισραήλ και του δικαιώματος των Ισραηλινών να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.