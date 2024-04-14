Πρόεδρος Ισραήλ: Εξετάζουμε όλες τις επιλογές - Κήρυξη πολέμου η επίθεση του Ιράν

Για ενέργεια που ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα μετά τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο skynews, o Ισαάκ Χέρτζογκ τόνισε ότι το Ισραήλ «εξετάζει όλες τις επιλογές», στον απόηχο της επίθεσης του Ιράν και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι μια κήρυξη πολέμου. Τώρα, επειδή είμαστε συγκρατημένοι και επειδή γνωρίζουμε τις επιπτώσεις και επειδή έχουμε συζητήσεις με τους εταίρους μας, εξετάζουμε όλες τις επιλογές και είμαι βέβαιος ότι θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τον λαό μας. Δεν είμαστε αναζητητές πολέμου».

Ο κ. Χέρτζογκ πρόσθεσε ότι η χθεσινοβραδινή επίθεση είναι «ένα ακόμη παράδειγμα» του τρόπου λειτουργίας του Ιράν, «διασπείροντας τον όλεθρο, τον τρόμο και την αστάθεια σε όλο τον κόσμο».

«Είναι καιρός ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτήν την αυτοκρατορία του κακού στην Τεχεράνη και να καταστήσει σαφές στο ιρανικό καθεστώς ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει, ότι αυτό είναι απαράδεκτο», τόνισε χαρακτηριστικά.

