Στο νερό πέφτει σήμερα, Πέμπτη ο «Νέαρχος», η δεύτερη φρεγάτα FDI ΗΝ - γνωστή ως Belharra που κατασκευάζεται στα ναυπηγεία του Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας, για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ Follow LIVE tomorrow the #FDI HS Nearchos launch ceremony.



Pour le direct en français suivez ce lien

👉 https://t.co/H92O2MC8I7



Για να παρακολουθήσετε ζωντανά την Τελετή Καθέλκυσης, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο

👉 https://t.co/jBdv48flm6 pic.twitter.com/gfZsZdZR9M September 18, 2024

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στη Γαλλία, για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας. Τον κ.Δένδια συνοδεύουν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του, «μεταβαίνω την Πέμπτη 19/9/2024 στη Γαλλία, προκειμένου να παραστώ στην τελετή καθέλκυσης της δεύτερης Φρεγάτας FDI HN, “Νέαρχος”. Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας».

Μεταβαίνω την Πέμπτη 19/9/2024 στη Γαλλία, προκειμένου να παραστώ στην τελετή καθέλκυσης της δεύτερης Φρεγάτας FDI HN, «Νέαρχος». Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.#Ελλάδα_Δυνατή #Belharra pic.twitter.com/UugEym0cN6 — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 18, 2024

Η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη μετά την φρεγάτα «Κίμων», έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου, τύπου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

