Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμερα η ναυπήγηση της φρεγάτας Belharra «Νέαρχος» - Στη Γαλλία ο Νίκος Δένδιας

Πρόκειται για τη δεύτερη φρεγάτα μετά τον «Κίμων» - Τον Νίκο Δένδια συνοδεύουν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, και ο Αρχηγός ΓΕΝ

φρεγάτα

Στο νερό πέφτει σήμερα, Πέμπτη ο «Νέαρχος», η δεύτερη φρεγάτα FDI ΗΝ - γνωστή ως Belharra που κατασκευάζεται στα ναυπηγεία του Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας, για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στη Γαλλία, για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας. Τον κ.Δένδια συνοδεύουν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του, «μεταβαίνω την Πέμπτη 19/9/2024 στη Γαλλία, προκειμένου να παραστώ στην τελετή καθέλκυσης της δεύτερης Φρεγάτας FDI HN, “Νέαρχος”. Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας».

Η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη μετά την φρεγάτα «Κίμων», έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου, τύπου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φρεγάτα Belharra Γαλλία Νίκος Δένδιας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark