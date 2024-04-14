Υπέρ της απάντησης στο Ιράν τάσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των μελών του πολεμικού συμβουλίου στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε η αναβολή της επιχείρησης στη Ράφα, ώστε να ανασχεδιαστεί το πλάνο και να επικεντρωθούν οι δυνάμεις στον μεγαλύτερο εχθρό, που είναι το Ιράν.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος στο Ισραήλ, η πλειοψηφία είναι υπέρ των αντιποίνων, ωστόσο δεν έχει αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής της «απάντησης».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δόθηκε εξουσιοδότηση σε μέλη του Συμβουλίου να εξετάσουν και να προτείνουν δράσεις, καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η άποψη των συμμάχων του Ισραήλ και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει εκφράσει με όλους τους τρόπους και ξεκάθαρα, την αντίθεσή του σε μία πιθανή αντίδραση του Ισραήλ, καθώς σε αυτήν την περίπτωση, οι πιθανότητες να κλιμακωθεί σε ανεξέλεγκτο βαθμό η ένταση, είναι πάρα πολύ αυξημένες.

Να αναφέρουμε ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι αν δεχθεί αντίποινα ή ακόμη περισσότερο, επίθεση στο έδαφός του, η αντίδρασή του θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την επίθεση του Σαββάτου. Παράλληλα, έχει σταλεί μήνυμα προς τους συμμάχους του Ισραήλ να μην παροτρύνουν ή βοηθήσουν σε μία πιθανή επίθεση του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη, διότι θα υπάρξει άμεση απάντηση και σε αυτό το μέτωπο.

Απαίτηση της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης για αντεπίθεση

Νωρίτερα, δύο υπουργοί της ακροδεξιάς πτέρυγας της ισραηλινής κυβέρνησης, είχαν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της σφοδρής απάντησης στο Ιράν, το οποίο, το βράδυ του Σαββάτου, εξαπέλυσε τουλάχιστον 300 drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ως αντίποινα για τον βομβαρδισμό του προξενείου στη Δαμασκό.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich προέτρεψε για μια απάντηση που θα «αντηχεί σε όλη τη Μέση Ανατολή» και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να «τρελαθεί» και να αντιδράσει αναλόγως.

Ο Smotrich, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος του Θρησκευτικού Σιωνισμού, είπε ότι εάν το Ισραήλ διστάσει, «θα θέσουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας σε υπαρξιακό κίνδυνο».

Ο Smotrich χαρακτήρισε αυτή μια «στιγμή αλήθειας», λέγοντας: «Αν η απάντησή μας έχει απήχηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή για τις επόμενες γενιές, θα κερδίσουμε».

Ο Ben Gvir, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Jewish Power, είπε ότι η απάντηση του Ισραήλ δεν πρέπει να είναι «αδύναμη» και ότι «οι έννοιες του περιορισμού και της αναλογικότητας είναι έννοιες που απεβίωσαν στις 7 Οκτωβρίου», την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στην επικράτεια του Ισραήλ.

Να σημειώσουμε ότι ούτε ο Smotrich ούτε ο Ben Gvir είναι μέλη του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

