Επικοινωνία Μπάιντεν με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας - Φόβοι για κλιμάκωση

Η Ιορδανία ενεργοποίησε το σύστημα αεράμυνάς της κατά την επίθεση των ιρανικών drones και κατέρριψε έναν αριθμό, «προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες της»

Μπάιντεν με βασιλιά Αμπντάλα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας είχε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα ,με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα τους να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και η ένταση να περιοριστεί στην επίθεση του Ιράν και στην αναχαίτιση του Ισραήλ.

Να σημειώσουμε ότι η Ιορδανία ενεργοποίησε το σύστημα αεράμυνάς της κατά την επίθεση των ιρανικών drones και κατέρριψε έναν αριθμό, «προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες της», όπως δήλωσε.

