Τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας είχε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα ,με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα τους να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και η ένταση να περιοριστεί στην επίθεση του Ιράν και στην αναχαίτιση του Ισραήλ.
Να σημειώσουμε ότι η Ιορδανία ενεργοποίησε το σύστημα αεράμυνάς της κατά την επίθεση των ιρανικών drones και κατέρριψε έναν αριθμό, «προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες της», όπως δήλωσε.
