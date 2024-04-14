Τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας είχε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα ,με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα τους να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και η ένταση να περιοριστεί στην επίθεση του Ιράν και στην αναχαίτιση του Ισραήλ.

Να σημειώσουμε ότι η Ιορδανία ενεργοποίησε το σύστημα αεράμυνάς της κατά την επίθεση των ιρανικών drones και κατέρριψε έναν αριθμό, «προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες της», όπως δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

