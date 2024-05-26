Κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα: Ο ΟΗΕ εκφράζει φόβους για 670 νεκρούς

Περισσότεροι από 670 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα, εκτίμησε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ) σήμερα καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Παπούα Νέα Γουινέα Σερχάν Ακτοπρακ, ο αντίκτυπος της κατολίσθησης της Παρασκευής στην απομονωμένη επαρχία Enga της χώρας ήταν μεγαλύτερος από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. «Υπάρχουν περίπου 150 και πλέον σπίτια θαμμένα», είπε ο Σερχάν Ακτοπρακ, τονίζοντας ότι οι διασώστες κινδυνεύουν επειδή «η γη εξακολουθεί να γλιστράει». «Το νερό τρέχει και αυτό δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο για όλους τους εμπλεκόμενους», είπε.

Σχεδόν 4.000 άνθρωποι ζουν στην περιοχή που επλήγη από την κατολίσθηση.

Μέσα ενημέρωσης της χώρας αυτής που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό βορείως της Αυστραλίας είχαν εκτιμήσει νωρίτερα ότι πάνω από 300 άνθρωποι και περισσότερα από 1.100 σπίτια θάφτηκαν στην κατολίσθηση της Παρασκευής που ισοπέδωσε το χωριό Καοκαλάμ στην επαρχία Ένγκα, σε απόσταση περίπου 600 χλμ βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι.

Πάνω από έξι χωριά επλήγησαν από την κατολίσθηση στην επαρχία Μουλιτάκα, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Αυστραλίας.

Ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι πάνω από 100 σπίτια, ένα δημοτικό σχολείο, μικρές επιχειρήσεις, ένας ξενώνας και ένα πρατήριο καυσίμων θάφτηκαν στη λάσπη.

Η οργάνωση αρωγής CARE Australia ανακοίνωσε αργά χθες ότι σχεδόν 4.000 άνθρωποι κατοικούσαν στην πληγείσα περιοχή αλλά ο αριθμός των πληγέντων είναι πιθανόν μεγαλύτερος καθώς το σημείο «αποτελεί καταφύγιο για ανθρώπους που εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων» σε κοντινές περιοχές.

Λόγω της κατολίσθησης έχει αποκοπεί η οδική πρόσβαση και οι προσπάθειες παροχής βοήθειας έχουν καταστεί δύσκολες, ανέφερε η CARE. Ο μόνος τρόπος για να φθάσει κάποιος στην περιοχή είναι με ελικόπτερο, όπως μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικό φορέας Australian Broadcasting Corp.

Οργανώσεις αρωγής έχουν δηλώσει ότι και άλλα σπίτια μπορεί να κινδυνεύσουν καθώς το έδαφος παραμένει ασταθές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.