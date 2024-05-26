Ασπίδα προστασίας στις καμένες εκτάσεις του Έβρου και τις παρακείμενες κοινότητες με αντιδιαβρωτικά-αντιπλημμυρικά έργα και αναδασώσεις ορθώνουν οι δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ και χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας).

Αυτήν την εποχή είναι σε πλήρη εξέλιξη πρόγραμμα αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους και τον περιορισμό της διάβρωσης καθώς και αναδασώσεων στις περιοχές αρμοδιότητας των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 6,7 εκατομμυρίων ευρώ και Σουφλίου, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ.

Συνεργεία εξειδικευμένων τεχνιτών προχωρούν στην υλοποίηση των καμένων από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 δένδρων και τα χρησιμοποιούν για αντιδιαβρωτικά έργα καθώς και τον εμπλουτισμό του εδάφους, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλα, προχωρούν και οι αναδασώσεις στις περιοχές Συκορράχης, Μεσημβρίας, «Δερβένι» και Ατάρνης, ενώ ξεκινά και η κατασκευή υδρονομικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις ορεινές κοίτες χειμάρρων, τόσο στον Έβρο όσο και σε άλλες περιοχές που έχουν καταστραφεί.

Πηγή: skai.gr

