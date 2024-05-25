Τελεσίγραφο στο Ισραήλ έστειλε το Σάββατο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ICJ) για τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Ράφα.



«Η Άγκυρα θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Ισραήλ μέσω του εμπορίου και της διπλωματίας έως ότου η κυβέρνηση Νετανιάχου σταματήσει τις σφαγές της στη Γάζα» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της επιχειρηματικής κοινότητας για τη διακοπή του εμπορίου προς το Ισραήλ, πρόσθεσε.



Ο Ερντογάν έθεσε και εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τον πληθωρισμό, που «έτρεξε» με ρυθμό 68,5% τον Μάρτιο.



«Η οικονομική προτεραιότητα της Τουρκίας είναι να μειώσει τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο αριθμό για μόνιμη ανακούφιση, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα για τη βελτίωση της ευημερίας του έθνους» δήλωσε σύμφωνα με το Anadolu.



«Με ρυθμό ανάπτυξης 4,5%, η Τουρκία κατατάσσεται 1η στην Ευρώπη, 2η στις χώρες του ΟΟΣΑ, 4η στην G20» υποστήριξε δε ο Τούρκος πρόεδρος.



«Ως ιστορικό επίτευγμα για την Τουρκία, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 255 δισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας το ρεκόρ των 257,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Απρίλιο» είπε.



«Ας μην εγκαταλείψουμε την πρόοδο προς τους στόχους μας. Ας μην ακούμε τους εμπόρους της καταστροφής» σημείωσε ο Ερντογάν.

Στο μεταξύ, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαιτεί από το Τελ Αβίβ να συμμορφωθεί με την εντολή του ανώτατου δικαστηρίου του ΟΗΕ και να τερματίσει αμέσως τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιθέσεις στην πόλη Ράφα της Γάζας. Η Μαδρίτη τονίζει ότι η απόφαση της Παρασκευής από το Διεθνές Δικαστήριο είναι νομικά δεσμευτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.