Η αστυνομία του Λος Άντζελες απομάκρυνε χθες Κυριακή έναν φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό που είχε στηθεί στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (University of South California, USC) χωρίς να προχωρήσει σε συλλήψεις, εν μέσω αναβρασμού στα αμερικανικά πανεπιστήμια με αφορμή τον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς.

Η επέμβαση στο USC έγινε έπειτα από μια χαοτική ημέρα το Σάββατο, όταν δεκάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συνελήφθησαν σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Η αστυνομία εισήλθε στον καταυλισμό στο USC περίπου στις 05:00 το πρωί (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας) και σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας του πανεπιστημίου απομάκρυνε τις σκηνές που είχαν στηθεί, ενώ δεκάδες φοιτητές αποχώρησαν ειρηνικά από το σημείο.

Η πρύτανης του USC Κάρολ Φολτ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η κατάληψη είχε πάρει επικίνδυνη πορεία τις τελευταίες ημέρες», γεγονός που την ώθησε να ζητήσει από την αστυνομία να επέμβει. Η ίδια εξήγησε ότι ο καταυλισμός διαλύθηκε ειρηνικά, χωρίς να γίνουν συλλήψεις, σε 64 λεπτά.

Τον Απρίλιο η αστυνομία συνέλαβε 93 φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, οι οποίοι παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση, στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Συνολικά τις τελευταίες ημέρες η αστυνομία έχει επέμβει σε πολλά πανεπιστήμια των ΗΠΑ όπου διεξάγονταν διαμαρτυρίες υπέρ των Παλαιστινίων και έχει συλλάβει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.

Στο UCLA φιλοϊσραηλινοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές την προηγούμενη εβδομάδα και η αστυνομία συνέλαβε την Πέμπτη περισσότερους από 200 ανθρώπους που είχαν στήσει καταυλισμό στην πανεπιστημιούπολη. Χθες ο πρύτανης Τζον Μπλοκ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Πανεπιστημιούπολης και διόρισε επικεφαλής της τον πρώην επιθεωρητή της αστυνομίας του Σακραμέντο Ρικ Μπραζίελ.

«Η πανεπιστημιούπολή μας έχει συγκλονιστεί από γεγονότα που έχουν κλονίσει την αίσθηση ασφάλειας και έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της κοινότητάς μας», εξήγησε ο Μπλοκ στην ανακοίνωσή του.

Οι διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ωθήσει τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Μπέρνι Σάντερς να τις συγκρίνει με αυτές που είχαν ξεσπάσει κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

Τότε οι κινητοποιήσεις συνέβαλαν στην απόφαση του Δημοκρατικού προέδρου Λίντον Τζόνσον να μην επιδιώξει την επανεκλογή του το 1968. «Αυτό ενδέχεται να είναι το Βιετνάμ του Μπάιντεν», σχολίασε ο Σάντερς, αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος είναι υποψήφιος και πάλι στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μιτς Λάντριου, συμπρόεδρος της προεκλογικής ομάδας του Μπάιντεν, απέρριψε χθες τη σύγκριση, κάνοντας λόγο για «υπερβολές». «Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα», πρόσθεσε μιλώντας στο CNN.

Στο πανεπιστήμιο του Μισισιπή την Πέμπτη στη διάρκεια αντιπαράθεσης μεταξύ διαδηλωτών υπέρ και κατά των Παλαιστινίων μια ομάδα λευκών φοιτητών κορόιδεψε μια Αφροαμερικανίδα συνάδελφό τους, ένα βίντεο που έγινε viral.

Ένας από τους φοιτητές, ο οποίος μιμούνταν τις κινήσεις και τους ήχους μαϊμούς απευθυνόμενος στην Αφροαμερικανίδα, αποβλήθηκε από την αδελφότητά του.

Εξάλλου το πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συμπεριφορά των φοιτητών μετά το περιστατικό, δήλωσε ο πρύτανής του Γκλεν Μπόις την Παρασκευή.

Στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν η αστυνομία είχε αναπτύξει χθες drones τα οποία πετούσαν πάνω από τους περίπου 200 φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

Φοιτητές και διαδηλωτές ζητούν από τα αμερικανικά πανεπιστήμια να αποεπενδύσουν από επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Ισραήλ και ζητούν να κηρυχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

