Μεγάλη νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final 4 με σκορ 73-57 πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, κόντρα στη Φενερμπαχτσέ. Οι «πράσινοι» θα βρεθούν, την Κυριακή 26 Μαΐου, στις 22:00, αντίπαλοι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία απέκλεισε στον δεύτερο ημιτελικό τον Ολυμπιακό.

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά, με τον Κέντρικ Ναν να σπάει το «ρόδι» με τρίποντο για το 3-0. Ο Παπαπέτρου νίκησε τον Πιέρ και ευστόχησε από μέση απόσταση (5-0), ενώ ο Γκραντ σκόραρε από τη γωνία για το 8-0. Ο γκαρντ των «πρασίνων» έφερε την ομάδα του σε διψήφια διαφορά (10-0), ενώ ο Μήτογλου κάρφωσε εντυπωσιακά για το 12-0 μετά από ένα εκρηκτικό ξεκίνημα. Ο Χέιζ-Ντέιβις έσπασε την «ανομβρία» της Φενέρ με γκολ-φάουλ (12-2) χάνοντας τη βολή, ενώ ο ίδιος έβαλε εύκολο καλάθι για το 12-4. Ο Γκριγκόνις σκόραρε με παλικαρίσιο τρόπο από κοντά (14-4), με τον Μπιμπέροβιτς να ευστοχεί σε δύο βολές (14-6). Ο Σλούκας ευστόχησε με ταμπλό από κοντά (16-6), ενώ ο Γκούντουριτς έβαλε δύσκολο λέι απ για το 16-8. Ο Λεσόρ απογειώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά (18-8), ενώ ο Σανλί βρήκε στόχο από την κορυφή για το πρώτο τρίποντο της Φενέρ (18-11). Ο Γκριγκόνις έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι εκτός ισορροπίας (20-11), ενώ ο Λεσόρ με φόλοου στον αιφνιδιασμό έγραψε το 22-11. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 22-13 με ένα καλάθι του Σανλί από κοντά.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Ναν πήρε ένα σουτ μέσης απόστασης και κατάφερε να βρει στόχο για το 24-13. Ο Μάρκο Γκούντουριτς βρήκε λύση από μακριά (24-16) για τη Φενέρ, ενώ ο Γουίλμπεκιν μείωσε κι άλλο με φλόουτερ για το 24-18. Ο Σέστινα πήρε δύο βολές και τις έβαλε (24-20), ενώ ο Ναν πήρε τρίποντο αιφνιδιασμού και το έβαλε για το 27-20. Ο Σλούκας κέρδισε έξυπνα φάουλ και βρήκε στόχο στις βολές (29-20), με τον Σέστινα να απαντά με μεγάλο τρίποντο (29-23). Ο Χουάντσο απάντησε άμεσα με δύσκολο μακρινό σουτ για το 32-23, με τον Παπαγιάννη να του απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 32-26. Ο Γκραντ ευστόχησε σε δύσκολο γκολ-φάουλ δίνοντας σημαντική λύση (34-26), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 34-29. Ο Λεσόρ κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Μπιμπέροβιτς (36-29), όμως ο Γκούντουριτς εκμεταλλεύθηκε το λάθος του Χουάντσο για το 36-31. Ο Γκριγκόνις έβαλε ένα σημαντικό καλάθι από κοντά (38-33), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε κι άλλο με σουτ από μακριά για το 38-36 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκραντ σκόραρε δύσκολο καλάθι από κοντά (40-36), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις βρήκε στόχο με ακόμη πιο απαιτητικό τρόπο για το 40-38. Ο Παπαπέτρου σημάδεψε σωστά σε τρίποντο από τη γωνία (43-38), ενώ ο Λεσόρ με ατομική ενέργεια έγραψε το 45-38 από κοντά. Ο Καλάθης έβαλε πολύ μακρινό σουτ και στη συνέχεια λέι απ (45-43), πριν ο Γκραντ βρει στόχο με τυχερές αναπηδήσεις για το 47-43. Ο Μπιμπέροβιτς μείωσε ξανά στο καλάθι από μέση απόσταση (47-45), ενώ ο Λεσόρ ευστόχησε σε μία βολή (48-45). Ο Γκραντ κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ και έβαλε δύο βολές (50-45), με τον Γάλλο σέντερ να ευστοχεί σε άλλη μία (51-45). Ο Σέστινα απάντησε με τρίποντο (51-48), ενώ ο Ντόρσεϊ έφερε το ματς στον πόντο από μακρινή απόσταση (51-50). Ο Λεσόρ σκόραρε δύο βολές σε κομβικό σημείο (53-50), ενώ ο Καλαϊτζάκης έβαλε ένα ακραίο τρίποντο για το 56-50 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Λεσόρ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό μετά από κλέψιμο (58-50), ενώ ο Καλαϊτζάκης πήγε στη γραμμή και ευστόχησε και στις δύο για το 60-50. Ο Σέστινα έδωσε ανάσα στη Φενέρ από μέση απόσταση (60-52), με τις μονομαχίες στις δύο πλευρές του παρκέ να γίνονται «ομηρικές». Ο Παπαπέτρου έφερε ξανά τη διαφορά στο +10 (62-52), ενώ ο Παναθηναϊκός κράτησε για πολλή ώρα χωρίς πόντο την τουρκική ομάδα, που έμοιαζε να έχει πελαγώσει επιθετικά. Ο Παπαπέτρου έβγαλε εντυπωσιακή άμυνα και ο Ναν έτρεξε στον αιφνιδιασμό, πετυχαίνοντας γκολ-φάουλ για το 65-52 και τη μεγαλύτερη διαφορά των πρασίνων στο ματς. Ο Γκούντουριτς έβαλε δύσκολο τρίποντο (65-55), όμως ο Λεσόρ του απάντησε με εμφατικό κάρφωμα για το 67-55. Ο Παπαπέτρου πήρε αντιαθλητικό από τον Καλάθη και έβαλε τις βολές του, ενώ ο Γάλλος σέντερ σκόραρε άλλη μία για το +15 των «πρασίνων» (70-55). Ο Ναν έδωσε τη χαριστική βολή στη Φενέρ με τρίποντο από τη γωνία (73-57),

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 38-36, 56-50, 73-57

