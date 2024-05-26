Κουτσούμπας: Ισχυρό ΚΚΕ για να πάρουν κυβέρνηση και ΕΕ μήνυμα αντίστασης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε σημερινή του ομιλία στον Κολωνό κάλεσε σε μεγάλη και αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές τονίζοντας «αυτή θα είναι η καλύτερη επένδυση για το αύριο. Για όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και για τις μάχες που θα δώσουμε μαζί».

«Ο λαός ξέρει πλέον καλά ότι σωτήρες δεν υπάρχουν. Ότι κανείς από όσους του ζητούν την ψήφο του για να πάνε δήθεν στην ΕΕ να διαπραγματευτούν, δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν για τα δικά του συμφέροντα. Ότι καμία κυβερνητική σταθερότητα, όπως και καμία κυβερνητική εναλλαγή δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του, όσο δεν αλλάζει, όσο δεν δέχεται χτύπημα πραγματικά η πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματά του για τα κέρδη των λίγων. Αυτό είναι το σύστημα και αυτή η ΕΕ της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της αδικίας»

«Είναι, όμως, χιλιάδες και αυτοί που έχουν ήδη επιλέξει το δρόμο του αγώνα, της ανυπακοής, της συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Και είμαστε βέβαιοι ότι αύριο θα είναι ακόμα περισσότεροι» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η πραγματική διαφωνία μεταξύ της ΝΔ και των κομμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς βρίσκεται στο ποιός αποτελεί τον πιο συνεπή υπηρέτη της ίδιας πολιτικής των ματωμένων πλεονασμάτων, των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης, της "πράσινης" μετάβασης, της συμμετοχής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Σημείωσε ότι στον δήμο της Αθήνας «το διπλό πρόσωπο της πολιτικής, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι εμφανές: Από τη μία μεγάλα έργα, τεράστια τουριστική ανάπτυξη, επενδύσεις και δυσθεώρητα κέρδη για τους λίγους. Και από την άλλη, ολόκληρες ζώνες όπου πάνω απ' το 1/3 του πληθυσμού ζει στα όρια ή και κάτω απ' τα όρια της φτώχειας».

Υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ, σε αντίθεση με την ΝΔ και όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει πως «για να κερδίσει έστω μια ανακούφιση σήμερα ο λαός, πρέπει να χάσει από τα κέρδη του το κεφάλαιο, πρέπει να υποστεί πλήγμα η πολιτική της ΕΕ».

Είπε ότι ο λαός ης περιοχής βλέπει τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης και στην παντελή έλλειψη υποδομών Υγείας, στην τραγική κατάσταση των σχολικών κτηρίων, στην έλλειψη αντιπλημμυρικής θωράκισης, στην έλλειψη ελεύθερων χώρων, στα συνεχόμενα ατυχήματα στις αφύλακτες διαβάσεις του σιδηροδρόμου.

«Κι όμως, την ίδια ώρα που κάνουν για τη λαϊκή πλειοψηφία το βίο-αβίωτο, οι διάφοροι "επενδυτές" και μεγαλοεπιχειρηματίες, με τις πλάτες κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών, ακονίζουν τα μαχαίρια για μεγάλες μπίζνες στην περιοχή» είπε και πρόσθεσε:

«Κομβικής σημασίας είναι το σχέδιο για τη διπλή ανάπλαση, εδώ πιο δίπλα, στον Ελαιώνα. Που θα μας στοιχίσει πάνω από 250 εκατ. ευρώ, με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μεγάλη η μπίζνα, πολλά τα εκατομμύρια! Την οποία στηρίζουν όλα τα κόμματα του συστήματος, για αυτό και την έχουν ψηφίσει με χέρια και με πόδια και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι γιαλαντζί ΝεοΑριστεροί».

«Στην ίδια λογική, δηλαδή της Αθήνας-τουριστικό προϊόν, είναι και μια σειρά άλλες αναπλάσεις και έργα που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται: Για το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, το σχέδιο είναι να φτιαχτεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης της Αθήνας. Μιλάμε για ένα μεγαθήριο τσιμέντου, πάνω από 14.000 τμ, μέσα στο πάρκο, που θα στερήσει κοινόχρηστο χώρο και χώρο πρασίνου.

Το λέμε και από αυτό το βήμα: Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να μην χαθεί ούτε ένα ακόμα τετραγωνικό πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνό και τα Σεπόλια. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι που γειτνιάζουν με το πάρκο και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να φτιαχτεί το Αρχαιολογικό Μουσείο, που φυσικά πρέπει να υπάρχει και να μπορεί να το επισκέπτεται όλος ο λαός και η νεολαία δωρεάν» υπογράμμισε.

Με αφορμή σειρά τραγικών γεγονότων στις γειτονιές αυτές κατήγγειλε την παντελή έλλειψη φροντίδας και πρόνοιας για τη στήριξη των παιδιών και την απουσία πραγματικής μέριμνας και την λειτουργία, με χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό, δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών του κράτους και του δήμου για πρόληψη και στήριξη των θυμάτων και όσων απειλούνται.

«Θα παλέψουμε για να υψωθεί τείχος προστασίας σε κάθε γυναίκα, σε κάθε παιδί, για τα ελληνόπουλα, για τα μεταναστόπουλα που ζουν στην Αθήνα, για τα παιδιά όλου του κόσμου» είπε.

Αναφέρθηκε στο λαό και τα παιδιά της Παλαιστίνης που «βιώνουν μια πραγματική γενοκτονία εδώ και μήνες από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ» και είπε ότι «ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ελληνική κυβέρνηση στηρίζουν απροκάλυπτα τον θύτη αυτής της γενοκτονίας, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα δίνουν άλλοθι, πάνε στο ευρωκοινοβούλιο και ψηφίζουν για το δήθεν "δικαίωμα του Ισραήλ" στην αυτοάμυνα».

«Όσο και αν προσπαθούν να επιβάλουν προεκλογική σιγή γύρω από αυτά τα θέματα, εμείς επιμένουμε ότι στις 9 Ιούνη ψηφίζουμε και για αυτά.

Ψηφίζουμε ΚΚΕ και απαιτούμε να αναγνωρίσει εδώ και τώρα η χώρα μας το κράτος της Παλαιστίνης, στα σύνορα του 1967, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής, να πάψει η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Να επιστρέψει τώρα η φρεγάτα Ύδρα και όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων. Να πάψει το ελληνικό έδαφος, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια να γίνονται ΝΑΤΟΐκά ορμητήρια πολέμων και στόχοι αντιποίνων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Στις 9 Ιούνη οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν πράξη αυτό που όλοι τους φοβούνται. Να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και να βγάλουν κόκκινη κάρτα στην πολιτική της ΕΕ και τα κόμματά της.

Οι επιλογές, σε τελική ανάλυση, είναι δύο: Ή δίνουμε έγκριση και ανοχή στη βαρβαρότητα που ζούμε ώστε να συνεχιστεί και κλιμακωθεί, ή δηλώνουμε «Φτάνει, ως εδώ»!

Έγκριση είναι η ψήφος είτε στην κυβέρνηση της ΝΔ, είτε στη συναινετική αντιπολίτευση των κομμάτων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Έγκριση ή και ανοχή είναι και η αποχή» υπογράμμισε.

«Και αν κάποιος σκέφτεται ότι δεν αλλάζει και τίποτα με την ψήφο στις ευρωεκλογές, εμείς του λέμε, ναι. Δεν αλλάζει τίποτα μόνο με την ψήφο στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό το ΚΚΕ, την ψήφο που θα του δώσεις, θα την καταθέτει κάθε μέρα και κάθε ώρα εκεί που αλλάζουν τα πάντα: Στους αγώνες και στις μάχες για τη ζωή μας» πρόσθεσε.

«Και όσοι αισθάνεστε αριστεροί, προοδευτικοί, αντιφασίστες, δημοκράτες, και δεν μπορείτε να βλέπετε αυτούς τους ακροδεξιούς σαλτιμπάγκους να σηκώνουν κεφάλι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε: Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι αυτή που θα τους αφήσει όλους αυτούς πίσω, στο περιθώριο» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας κατέληξε με το κάλεσμα «να γεμίσουν οι κάλπες με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, για να πάρει η κυβέρνηση, η ΕΕ και το σύστημά τους, μήνυμα αντίστασης. Για να πάρει ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Για όλα αυτά που θα κατακτήσουμε αύριο με τον αγώνα μας και με το ΚΚΕ μπροστά, στην πρώτη γραμμή.

Για τις ριζικές αλλαγές που έχουμε ανάγκη. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη των λαών. Την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού».

Στη συγκέντρωση χαιρετισμό απεύθυνε ο Κώστας Παπαδάκης ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος με το ΚΚΕ.

Παρευρέθηκαν τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Λουίζα Ράζου, Νίκος Σοφιανός και Θοδωρής Χιώνης.

Στο τέλος της συγκέντρωσης, έγινε μια συγκινητική αναφορά - αποχαιρετισμός στην Μαρία Κεφαλληνού, που μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής της, δεν σταμάτησε να συμμετέχει στην οργανωμένη ζωή, να δρα ως κομμουνίστρια.

Πηγή: skai.gr

