Σε μία λιτή τελετή στην κεντρική πλατεία της Βίτσας έγιναν τα αποκαλυπτήρια του σήματος του Διεθνούς Οργανισμού της Unesco που θέτει υπό την σκέπη του το Ζαγόρι και τους 46 οικισμούς.

Μετά την αναβολή της επίσημης εκδήλωσης παρουσία του Πρωθυπουργού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων το απόγευμα του Σαββάτου, η Υπουργός Πολιτισμού και ο Πρόεδρος της Βουλής ήταν αυτοί που έκαναν τα αποκαλυπτήρια του σήματος παρουσία στελεχών της Unesco, άλλων επισήμων, κατοίκων και επισκεπτών του Ζαγορίου.

Η απόφαση για την ένταξη του Ζαγορίου στον παγκόσμιο κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς είχε ληφθεί το περασμένο φθινόπωρο όταν εξετάστηκε ο φάκελος που είχε υποβληθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

«Είναι μία σημαντική μέρα καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στον πιο επίζηλο κατάλογο πολιτισμού της ανθρωπότητας, στον κατάλογο της Unesco. Η παρουσία του Πρωθυπουργού το Σάββατο δηλώνει την σημασία που αποδίδει η πολιτεία στο Ζαγόρι, στην αυθεντικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Υποχρέωσή μας είναι να προστατεύσουμε την αυθεντικότητα αυτή και να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που θα εγγυάται το μέλλον της περιοχής» ανέφερε στις δηλώσεις της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με την ίδια η δουλειά τώρα αρχίζει με στόχο να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του Ζαγορίου, να προστατευθεί από κάθε άναρχη δραστηριότητα αλλά και από τα έντονα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. «Να το διατηρήσουμε αλώβητο και ανέπαφο» ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας θύμισε την μακρά διαδρομή που ξεκίνησε από το 2014 για την ένταξη του Ζαγορίου στην Unesco, διακόπηκε στην πορεία και από το 2019 έγινε επανεκκίνηση της διαδικασίας.

«Η Unesco είναι ο σημαντικότερος οργανισμός προστασίας του πολιτισμού. Κάναμε τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας με την οποία η Unesco επιβεβαιώνει τη ζαγορίσια αξία, αναγνωρίζει τον απαράμιλλο συνδυασμό ανθρώπινης και φυσικής παρουσίας.

Ο άνθρωπος στο Ζαγόρι δεν δάμασε μόνο τον εαυτό του δάμασε και την φύση αλλά δεν την υπέταξε την έκανε ήρεμη και συμβίωσε μαζί της. Το παράδειγμα του Ζαγορίου είναι αυτό που όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε, τη συμφιλίωση δηλαδή με την φύση» ανέφερε ο κ. Τασούλας καταλήγοντας πως το κράτος έχει αποφασίσει να αναδείξει την απαράμιλλη φυσιογνωμία του Ζαγορίου.

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέδραμαν για την εγγραφή της περιοχής στον κατάλογο της Unesco.

«Το Ζαγόρι αλλάζει ρότα.. Έχει όλα τα στοιχεία του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της φυσικής ομορφιάς που το καθιστούν μοναδικό. Όμως το Ζαγόρι δεν πρέπει να είναι έρημο. Χρειάζεται την βοήθεια και την στήριξη της πολιτείας για να συντηρήσει και να διατηρήσει όλα τα μνημεία του και να χαράξει μια νέα πορεία» ανέφερε ο κ. Σουκουβέλος.

