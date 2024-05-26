Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση, στην περιφερειακή Αιγάλεω, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 και δεν απειλεί κατοικίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την κατάσβεση επιχειρούν 43 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Ο.Τ.Α.

Πηγή: skai.gr

