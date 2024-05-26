Μαρινάκης για Κασσελάκη: Δεν γίνεται εξωτερική «πολιτική μόνο με selfies και video»

Ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αλλά και η Ευρώπη χαρακτήρισε τον πληθωρισμό τροφίμων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «...Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Διότι αν δει κανείς τον πίνακα της Eurostat που δημοσιεύτηκε και σε πολλά μέσα αυτήν την εβδομάδα, υπάρχει ένας επίμονος πληθωρισμός - στη χώρα μας είναι περίπου 10 μονάδες κάτω, σωρευτικά, ο γενικός και είναι λίγο κάτω στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ο πληθωρισμός τροφίμων -. Αυτό σημαίνει ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η χώρα μας», δήλωσε για την ακρίβεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Mega.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τον πληθωρισμό τροφίμων σωρευτικά από τότε που ξεκίνησε το φαινόμενο μέχρι σήμερα, σημείωσε ότι είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σίγουρα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα για εμάς λόγω του ότι έχουμε πολλά ακόμη χιλιόμετρα να διανύσουμε.

«Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να μειώσουμε την απόσταση στο ζήτημα του διαθέσιμου εισοδήματος. Εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις για αυτό και λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γίνεται με μαγικές συνταγές. Δεν υπάρχει ένα κουμπί, το πατάς και λύνεται. Ας πούμε ότι -στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη εκτιμήσει αυτές τις μαγικές συνταγές της Αντιπολίτευσης- θα τις είχε υιοθετήσει κάποια άλλη χώρα στην Ευρώπη, θα τις είχε εφαρμόσει, θα τις έπαιρναν και οι υπόλοιπες χώρες και θα έλυναν το πρόβλημα της ακρίβειας», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν δεν είναι η πρώτη ενέργεια που γίνεται από τη χώρα μας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος αρχηγός κόμματος στη χώρα μας και ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που με μία συγκεκριμένη τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία θέτει το πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο.

«Και γιατί επιλέγει αυτό το timing; Γιατί έχουμε ευρωεκλογές και σε λίγους μήνες ξεκινά ένας νέος 5ετής κύκλος στην Ευρώπη. Κάνουμε αυτήν την κίνηση τώρα γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε ευρωεκλογές, όχι με τοξικά στοιχεία εσωτερικής αντιπαράθεσης, αλλά με μια συγκεκριμένη ατζέντα Ευρώπης. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα- για αυτό και στην επιστολή του ο Πρωθυπουργός περιγράφει συγκεκριμένες περιπτώσεις και άλλων χωρών- είναι και η ακρίβεια. Βάζει, λοιπόν, στο τραπέζι προτάσεις με συγκεκριμένη τεκμηρίωση, αιτιολόγηση. Περιγράφει βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και σε νομοθετικό και σε παρεμβατικό επίπεδο στην Ευρώπη και, βέβαια, θέτει το θέμα σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ενέργεια; Όχι. Κινούμαστε σε τρεις άξονες. 'Αξονας πρώτος και κυριότερος: Αύξηση των εισοδημάτων. Ανακάλυψε την Αμερική η Αντιπολίτευση, ότι η χώρα μας έχει ζήτημα διαθέσιμου εισοδήματος. Μια χώρα που καταβαραθρώθηκε οικονομικά με μια πολυετή κρίση», πρόσθεσε.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης για την τιμή της φέτας ανέφερε: «Είναι ένα προϊόν που είναι μια από τις πιο εύκολες περιπτώσεις για να καταλάβουμε την πολιτική εξαπάτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απολογούμαστε ως Κυβέρνηση, έτσι κάνουν οι κυβερνήσεις, γιατί είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά βγήκαμε από τα υπόγεια της συνεχούς υποβάθμισης και μείωσης και ύφεσης και έχουμε αρχίσει πλέον να μιλάμε για αύξηση εισοδημάτων, για αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος. Πρωταθλήτρια χώρα η Ελλάδα στον ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος».

Και υπογράμμισε: «Μια χώρα που όταν το 2015-2019 στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη, εμείς κρατούσαμε ομπρέλα και είχαμε οριακά ύφεση. Και τώρα έχουμε αύξηση 20% του μέσου μισθού, ήταν κάτω από τα 1.100, λίγο πάνω από 1.000, έχει πάει 1.200, κοντεύει τα 1.300. Προφανώς τα οφέλη δεν αποτυπώνονται όσο θα έπρεπε λόγω της ακρίβειας. Αλλά έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος και μάλιστα ο δείκτης κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που ενσωματώνει και στο στοιχεία του πληθωρισμού, σε αυτόν τον δείκτη η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό αύξησης απ' ό,τι η Ευρώπη».

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι έχουν γίνει 44.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα που φτάνουν σχεδόν 20 εκατ. ευρώ σε μια χώρα που δεν υπήρχε καν υπηρεσία ελέγχων και κάθε χρόνο είχαμε ρεπορτάζ για εικονικές εκπτώσεις.

Απαντώντας και στην κριτική της αντιπολίτευσης για την τιμή στο λάδι δήλωσε: «Πάμε στο λάδι και τη φέτα για να καταλάβουμε τι σημαίνει πολιτικός απατεώνας. Αναγκάστηκα να κάνω ένα βίντεο χθες το βράδυ. Δεν συνηθίζουμε να απαντάμε με βίντεο στον κύριο Κασσελάκη, αλλά δεν είναι όλα ίδια. Πήγε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Όχι για να δείξει ότι δεν έχουμε ακρίβεια αλλά για να δείξει ότι αυτό που λέει η Αντιπολίτευση ότι είμαστε σε όλα πιο ακριβοί δεν είναι ακριβές και μεταξύ άλλων έφερε το παράδειγμα της φέτας. Εκεί είχε ένα επίσημο έγγραφο από τον ΙΕΛΚΑ, ο οποίος μεταξύ άλλων προϊόντων συνέκρινε ίδια προϊόντα με ίδια ποσότητα, μεταξύ κρατών της Ευρώπης. Ένα από τα παραδείγματα που χρησιμοποίησε η Αντιπολίτευση ήταν και η φέτα. Το έγγραφο αυτό άμα το δείτε λέει «φέτα, συσκευασία 500 γρ.» για όλες τις χώρες. Ο πολιτικός απατεώνας είναι αυτός που συγκρίνει, όπως έκανε άλλος, ο κύριος Κασσελάκης, με το ελαιόλαδο, διαφορετικής ποσότητας ή ποιότητας προϊόντα. Ο Πρωθυπουργός συνέκρινε ίδιο προϊόν, ίδιας ποσότητας και μάλιστα στην ομιλία του δεν είπε φέτα το κιλό. Ποτέ δεν το είπε. Σε αυτό το σημείο φάνηκε ότι η χώρα μας δεν είναι η ακριβότερη χώρα στο συγκεκριμένο προϊόν. Και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Αντί να φέρει ένα άλλο επιχείρημα, να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση….».

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης πως η μειωμένη τιμή είναι μια από τις έκτακτες παρεμβάσεις που λοιδορήθηκε.

«Η Αντιπολίτευση θεώρησε ότι δεν κάνει τίποτα. Προφανώς κανένα μέτρο από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα αλλά συνέβαλλε και αυτό. Θα έχουμε επεξεργασία από το υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως παρατάθηκε πολλές φορές και το Καλάθι του Νοικοκυριού, θα εξεταστεί και η παράταση και αυτού του μέτρου. Είναι στον τρίτο πυλώνα των παρεμβάσεων, που είναι τα έκτακτα μέτρα και όταν υπάρχει κάτι από το αρμόδιο υπουργείο θα ανακοινωθεί».

Επίσης ανέφερε πως είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση του βουλευτή της ΝΔ κ. Μπουκώρου στο ράφι να υπάρχει και η τιμή του παραγωγού και η τιμή πώλησης. «Δεν είναι μια παρέμβαση στο να πέσουν οι τιμές. Όμως έχει κάνει με τη λογοδοσία και την ακριβή εικόνα που πρέπει να έχουν οι καταναλωτές. Και είναι στη λογική του e-katanalotis.gov.gr. Το εργαλείο αυτό δεν ρίχνει τις τιμές, όμως, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ 3.000 κωδικών, που συνεχώς αυξάνονται. Συγκρίνει πλέον καλάθι. Και εδώ ποια είναι η ειρωνεία από την Αντιπολίτευση, η οποία επίσης είναι ψευδής; Ότι θα πάρουμε ένα - ένα τα προϊόντα και θα γυρίζουμε τα σούπερ μάρκετ να τα συγκρίνουμε. Ψέματα. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να τα βάλεις όλα σε ένα καλάθι και να σου πει το e-katanalotis σε ποιο σούπερ μάρκετ κοντά στο σπίτι σου θα το πάρεις πιο φθηνά. Αυτά είναι εργαλεία που βοηθούν στο να υπάρχει ανταγωνισμός και να ξέρουν οι καταναλωτές και ποιοι έχουν φθηνότερα…», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση αποκλείει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και φόρο στα υπερκέρδη, σημείωσε: «Γιατί είναι ωραία η ουτοπία για την Αντιπολίτευση, κακή για τους πολίτες. Σωστή και χρήσιμη για όλους μας είναι η πραγματικότητα. Πριν πω τι λέει η Αντιπολίτευση να πούμε ότι η Κυβέρνηση που μείωσε ή κατήργησε φόρους σε αυτήν τη χώρα, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, είναι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μείωσε ή κατήργησε πάνω από 50 φόρους στην πρώτη τετραετία και συνεχίζει και το κάνει και τη δεύτερη. Αύξηση αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ, μονιμοποίηση προσωρινά μειωμένου ΦΠΑ».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έβαλε φόρους στα υπερκέρδη και αυτό το έδωσε άμεσα στον κόσμο, στις τιμές του ρεύματος ενώ για τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως σύμφωνα με την επίσημη κοστολόγηση, είναι -στην τετραετία 45,4 δις.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στο κόστος των μέτρων που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευσης και τόνισε: «Με βάση πραγματικά δεδομένα, με τον Προϋπολογισμό της χώρας, με αυτά που μπορούμε να δώσουμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ουτοπία, μια «μονόπολη» που παίζουν με τα χρήματα των πολιτών, χωρίς να υπάρχουν, πρέπει να το αποδομούμε αυτό. Γιατί έτσι δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Όταν εγώ λέω, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, ότι αυτά μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες, γιατί αυτά υπάρχουν και έρχεται κάποιος άλλος και λέει επί 10 και επί 20, πρέπει εγώ να μπορώ να δείξω ότι είναι πολιτικός απατεώνας. Το 5% του ΑΕΠ για την υγεία, πέρα, δηλαδή, από αυτά τα 45, είναι 11 δισεκατομμύρια τον χρόνο. 'Αρα, άλλα 44 δισεκατομμύρια. Ο 13ος και ο 14ος μισθός, που δεν είναι σε αυτά, είναι άλλα 2,2 δισεκατομμύρια τον χρόνο.

Δια ταύτα: Όταν, λοιπόν, ρωτάμε για προτάσεις της Αντιπολίτευσης, από τη στιγμή που αυτές δεν είναι κοστολογημένες από εκείνη και όταν κοστολογούνται φαίνεται ότι πάνε να κοροϊδέψουν τους πολίτες, δεν έχει καμία αξία για τον κόσμο. Εμείς αυτά που δίνουμε, μπορούμε να τα δώσουμε. Αυτά που λέμε ότι θα δώσουμε είναι εγγυημένα και κοστολογημένα. Ξέρουμε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα …».

Για το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως στην κυβέρνηση έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν. «Γιατί αντιλαμβανόμενοι τις πολλές δυσκολίες που ακόμα αντιμετωπίζουν οι πολίτες, μετά από τα χρόνια που πέρασαν, που συγκρίθηκε μια κυβέρνηση η οποία έκανε τα αντίθετα από αυτά που είχε τάξει -και φάνηκε ότι όλος αυτός ο μαξιμαλισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα- με μια κυβέρνηση, που σε πολλές δυσκολίες είχε μετρήσιμο αποτέλεσμα, πλέον η πραγματικότητα μπορεί να είναι ένα κριτήριο, ίσως το πρώτο, ελπίζουμε το πρώτο κριτήριο, για την ψήφο των πολιτών. Αυτό το ποσοστό το οποίο ζητάμε, αυτή η στήριξη που ζητάμε, είναι σημαντική για δύο λόγους. Ο ένας είναι η ευρωπαϊκή διάσταση, που δεν τη συζητάμε καθόλου, δυστυχώς. Εμείς αναγκαζόμαστε να απαντάμε σε ό,τι μας βάζουν. Και το άλλο είναι η σταθερότητα. Πρέπει, δηλαδή, πηγαίνοντας στις ευρωεκλογές, έστω αυτές τις δύο εβδομάδες, ασχέτως το τι θέλει η Αντιπολίτευση να συζητάμε - γιατί δεν τη βολεύει ενδεχομένως - να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Ποια είναι τα ζητήματα που βάζει η Νέα Δημοκρατία, μακάρι και τα υπόλοιπα κόμματα, για την Ευρώπη. Να μιλήσουμε για το Σύμφωνο για την άμυνα, για το Ταμείο Ανάκαμψης, να μιλήσουμε για το μεταναστευτικό», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για το ταξίδι του Στέφανου Κασσελάκη στη Μέση Ανατολή: «Πολύ γρήγορα τρεις επισημάνσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη διπλωματική -εξωτερικής πολιτικής- διάσταση της συγκεκριμένης επίσκεψης. Δεν υπάρχει προηγούμενο διπλωματικής επίσκεψης στην ευρύτερη περιοχή που να μην περιέχει και επίσκεψη στο Ισραήλ. Εδώ, να μην ξεχνάμε, ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι επιμένουμε και μιλάμε για κατάπαυση του πυρός και να υπάρχουν δίοδοι, για να στηριχθούν οι άμαχοι και να προστατευτούν οι άμαχοι και στην Παλαιστίνη. Εδώ να μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε από την τρομοκρατική Χαμάς. Άλλο που ο κ. Κασσελάκης λέει ότι δεν είναι ακριβώς και πλήρως τρομοκρατική. Και εκεί σκοτώθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν άμαχοι και εκεί υπήρξαν όμηροι και υπάρχουν και εκεί υπάρχει πόνος. Στέλνουμε, προφανώς, ένα λάθος μήνυμα με αυτό το οποίο κάνουμε. Η θέση η ελληνική, είναι μια θέση ισορροπημένη, είναι μια θέση δίκαιη υπέρ του αμυνόμενου και ταυτόχρονα με σαφές μήνυμα κατάπαυσης του πυρός. Αρα, το ένα έχει να κάνει με το ότι μπορεί να είναι ευχάριστος κάποιος ο οποίος ασκεί πολιτική μόνο με selfies και video, τα οποία καλά είναι, αρκεί να συνοδεύονται από περιεχόμενο. Όταν αυτό, όμως, πηγαίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είναι επικίνδυνο. Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι είναι άλλη μία περίπτωση που φαίνεται ότι σταθερή πεποίθηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του Αρχηγού του είναι ότι όλα είναι ντεκόρ για επικοινωνία. Δηλαδή, ακρίβεια, μεγάλο πρόβλημα; Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ας βγάλουμε ένα video για να κάνουμε επικοινωνία, έστω και παραπλανώντας τους πολίτες».

Για τα βίντεο που και η ΝΔ κάνει σημείωσε: «Απαντάμε με video, με στοιχεία. Σας είπα, είναι καλά τα video, αρκεί να έχουν περιεχόμενο αληθές. Τέμπη, τραγικό δυστύχημα; Ας κάνουμε ντεκόρ ονόματα νεκρών στα γραφεία μας, για να κάνουμε καμπάνια ή να πάμε να φωτογραφηθούμε με συγγενείς, πονεμένους ανθρώπους.

Το τρίτο, γιατί πάντοτε πρέπει να λέμε και τι θα επιδιώξει. Πονεμένοι άνθρωποι στην Παλαιστίνη, οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι να τελειώσει όλο αυτό το δράμα, όλη αυτή η τραγωδία, να έχουν και τον Κασσελάκη να θέλει να κάνει προεκλογική καμπάνια στις πλάτες τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

