Ισραήλ: Το απόγευμα συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου για την απελευθέρωση των ομήρων

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προγραμματίζεται συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου για σήμερα το απόγευμα για να συζητηθούν οι προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει στην Ιερουσαλήμ σήμερα το απόγευμα στις 9:00 μ.μ. (6:00 μ.μ. GMT) για να συζητήσει μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ανανεώνονται οι προσπάθειες για την εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο παλαιστινιακό έδαφος έπειτα από περισσότερους από επτά μήνες καταστροφικού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

