Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών που προκαλούν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στη νότια Βραζιλία αυξήθηκε σε τουλάχιστον 78 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή, ενώ άλλοι 115.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και 105 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έφθασε χθες το πρωί στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, συνοδευόμενος από πολλά μέλη της κυβέρνησής του, για να συζητηθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και η ανοικοδόμηση. «Η γραφειοκρατία δεν θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας, δεν θα μας εμποδίσει να αποκαταστήσουμε το μεγαλείο της πολιτείας», υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος.

Η πολιτεία είναι «εμπόλεμη ζώνη», «πρόκειται για σενάριο πολέμου και θα χρειαστούμε μεταπολεμικά μέτρα», πλειοδότησε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της πολιτείας Εντουάρντου Λάιτε, καλώντας να καταρτιστεί «σχέδιο Μάρσαλ».

Πάνω από 3.000 στρατιωτικοί, πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων, καθώς και εθελοντές, με βάρκες, τζετ σκι, ακόμα και κολυμπώντας, συνεχίζουν την κούρσα με τον χρόνο για σώσουν επιζήσαντες. Στην πολιτειακή πρωτεύουσα Πόρτο Αλέγκρε, ο Φαμπιάνου Σαλντάνια δήλωσε πως ο ίδιος και τρεις φίλοι, χρησιμοποιώντας τζετ σκι, έσωσαν 50 ανθρώπους τοπ σαββατοκύριακο. «Το νόμο πράγμα που ακούγαμε όταν πηγαίναμε σε κάθε δρόμο ήταν ‘βοήθεια, βοήθεια!’», αφηγήθηκε.

Ο αριθμός των αγνοούμενων αυξήθηκε από τους 70 προχθές στους 105 χθες, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η οποία πρόσθεσε πως διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθεί αν άλλοι τέσσερις θάνατοι σχετίζονταν με το κύμα κακοκαιρίας.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των σχεδόν 500 πόλεων της πολιτείας, που γειτονεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή, έχουν υποστεί πλήγματα από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις και ορισμένες κοινότητες έχουν πλημμυρίσει τελείως. Τμήματα του οδικού δικτύου και γέφυρες καταστράφηκαν, εν κατέρρευσε εν μέρει μικρό υδροηλεκτρικό φράγμα στην πολιτεία.

Πάω από 400.000 άνθρωποι συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα χθες το απόγευμα ενώ σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πολιτείας (11 εκατ.) δεν έχει παροχή πόσιμου νερού, κατά τις αρχές στη Ρίο Γκράντε ντου Σουλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

