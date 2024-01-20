Ο πρίγκιπας Χάρι βραβεύτηκε ως «ζωντανός θρύλος της αεροπορίας». Ωστόσο, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Richard Kemp, αυτό αποτελεί προσβολή για τους ήρωες πιλότους του στρατού που πραγματοποίησαν άθλους που δεν έκανε ποτέ ο Χάρι!

Το βραβείο, όπως γράφει η «The Sun», προκάλεσε την οργή των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων που πιστεύουν ότι ο Δούκας του Σάσεξ δεν το αξίζει.

Ο Δούκας του Σάσεξ παρέλαβε το βραβείο «Living Legend of Aviation», σε τελετή που διοργάνωσε ο Τζον Τραβόλτα στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι κατά την ομιλία του ο ίδιος δεν έκανε καμία αναφορά στον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, ή στην Κέιτ Μίντλετον, για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Η βράβευση του φαίνεται ότι έχει προκαλέσει οργή μεταξύ των βετεράνων που πιστεύουν ότι δεν του αξίζει ο τίτλος. Ο συνταξιούχος στρατιωτικός συνταγματάρχης, Richard Kemp, δήλωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να δικαιούται το συγκεκριμένο βραβείο.

«Μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Όλα είναι προφανώς για τη δημοσιότητα. Είναι διάσημος και φυσικά δίνει δημοσιότητα σε αυτό το βραβείο και στους ανθρώπους που το προωθούν. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, πιθανόν ακόμη και τώρα, που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή».

Και συνέχισε: «Ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών πιλότων, ελικοπτέρων και αεροσκαφών έχουν πραγματοποιήσει μερικά εξαιρετικά κατορθώματα ανδρείας που φοβάμαι ότι δεν έκανε ο Χάρι».

Ο Δούκας συμμετείχε σε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν ως ελεγκτής αέρος και πιλότος ελικοπτέρου Apache. Στο Αφγανιστάν, ενήργησε ως Forward Air Controller από το 2007 έως το 2008 και ως πιλότος Apache από το 2012 έως το 2013, ενώ κατά καιρούς τοποθετήθηκε στο στρατόπεδο Bastion. Κατά τη διάρκεια της θητείας του απέκτησε τα προσόντα του κυβερνήτη αεροσκαφών Apache και προήχθη στο βαθμό του σμηναγού το 2011.

