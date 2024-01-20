Νεκροί βρέθηκαν χθες Παρασκευή μέσα στο σπίτι τους στο Norwich της Βρετανίας ένας 45χρονος, οι δύο ανήλικες κόρες του και μία 36χρονη γυναίκα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει κλήση ανάγκης από έναν άνδρα στις 6 το πρωί ωστόσο οι αστυνομικοί δεν μετάβησαν στο σημείο. Η αστυνομία έφτασε στην οικία τους μετά από μία δεύτερη κλήση από έναν κάτοικο της περιοχής, μία ώρα αργότερα. Τα τέσσερα πτώματα βρέθηκαν όταν η αστυνομία εισέβαλε στις 7.15 π.μ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, θα διενεργηθούν νεκροψίες και στις τέσσερις σορούς για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου. Η αστυνομία ζήτησε από οποιονδήποτε μπορεί να βρισκόταν στην περιοχή Allan Bedford Crescent νωρίτερα εκείνο το πρωί να δώσει πληροφορίες.

Τα δύο κορίτσια ηλικίας 7 και 12 ετών ήταν αγαπητά στους γείτονες που τα έβλεπαν να κάνουν βόλτες στη γειτονιά

Σημειώνεται πως η βρετανική αστυνομία «μπαίνει» στο στόχαστρο καθώς αγνόησαν την πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης.

Ο πατέρας τα Χριστούγεννα είχε δηλωθεί αγνοούμενος

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων στη Daily Mail, ο 45χρονος πατέρας, είχε δηλωθεί αγνοούμενος λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, βρέθηκε αργότερα να περπατά κοντά στο σπίτι του, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους μυστηριωδώς και οι τέσσερις άηνθρωποι. «Νομίζω ότι είχε προβλήματα ψυχικής υγείας τη στιγμή που χάθηκε, ο κόσμος γνώριζε πως δεν ήταν καλά τελευταία», είπε ένας γείτονας της οικογένειας.

