Ο πρίγκιπας Χάρι απέσυρε σήμερα Παρασκευή την αγωγή του για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του εκδότη της ταμπλόιντ εφημερίδας Mail on Sunday σχετικά με ένα άρθρο για την προστασία του, με τον εκπρόσωπο Τύπου του να λέει ότι «θέλει να επικεντρωθεί στην ασφάλεια της οικογένειάς του».

Ο Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του ομίλου Associated Newspapers για ένα άρθρο του 2022, που έγραφε πως εκείνος προσφέρθηκε να πληρώσει για αστυνομική προστασία μονάχα αφότου ξεκίνησε μια χωριστή νομική μάχη σε βάρος της βρετανικής κυβέρνησης.

Το δημοσίευμα κατηγορούσε, επίσης, τον Χάρι, ηλικίας 39 ετών, ότι αποπειράθηκε να παραπλανήσει το κοινό σχετικά με την προθυμία του να πληρώσει για την αστυνομική προστασία, η οποία του αφαιρέθηκε αφότου εκείνος απαρνήθηκε τα βασιλικά καθήκοντά του το 2020.

Τον Δεκέμβριο, δεν ευοδώθηκε η προσπάθειά του να μην συμμετάσχει η υπεράσπιση της εφημερίδας στη μήνυσή του για συκοφαντική δυσφήμιση, κάτι που σημαίνει πως ενδεχομένως θα έπρεπε να παρουσιάσει αποδείξεις στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Η Daily Mail έγραψε πως η Χάρι, ο δούκας του Σάσεξ, αποσύρθηκε από την υπόθεση ώρες πριν οι δικηγόροι του καταθέσουν σχετικά έγγραφα όπως όφειλαν. Κάνοντας λόγο για «λευκή πετσέτα» (Throws in Towel) και «λίβελο», η εφημερίδα λέει πως τώρα θα υποχρεωθεί να καταβάλει συνολικά 750.000 λίρες, δηλαδή τα έξοδα της εφημερίδας, ύψους 250.000 λιρών, μαζί με τα δικά του έξοδα που ανέρχονται σε 500.000 λίρες. Τόσο ο δικηγόρος του Χάρι όσο και ένας εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου Associated απέφυγαν να σχολιάσουν σχετικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του πρίγκιπα, ο οποίος επισήμανε πως τα νομικά έξοδα δεν έχουν καθοριστεί, δήλωσε πως ο Χάρι απέσυρε την αγωγή, διότι ήθελε να επικεντρωθεί στην ασφάλεια της οικογένειάς του και στην υπόθεση σε βάρος της βρετανικής κυβέρνησης για την απόφασή της να αφαιρέσει την αυτόματη αστυνομική προστασία, όταν βρισκόταν στη Βρετανία.

Ο Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους ζουν τώρα στην Καλιφόρνια, αφότου το ζευγάρι αποσύρθηκε από τα βασιλικά καθήκοντά του το 2020. Η αγωγή του σε βάρος της κυβέρνησης εκδικάστηκε τον Δεκέμβριο και η απόφαση αναμένεται τους επόμενους λίγους μήνες.

Σε αυτήν την υπόθεση επικεντρώνεται ο Χάρι και όχι στην αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία θα «προσέφερε μια συνεχή πλατφόρμα στους ψευδείς ισχυρισμούς της Mail όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου είχε αποφασίσει ότι το δημοσίευμα της Mail ήταν συκοφαντικό, ανοίγοντας τον δρόμο στον Χάρι, προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεση σε βάρος ενός εκ των μεγαλύτερων εκδοτών ΜΜΕ. Ωστόσο, η προσπάθειά του να υπάρξει μια απόφαση υπέρ του χωρίς δίκη απέτυχε.



Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

