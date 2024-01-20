Εδώ και χρόνια μια «κατάρα» λέγεται ότι ακολουθεί τους τουρίστες που «κλέβουν» ως σουβενίρ από την Πομπηία, πέτρες, τέφρα ή ακόμα και μικρές αρχαιότητες.

Πολλοί από αυτούς τελικά επιστρέφουν τα αντικείμενα στους υπεύθυνους του αρχαιολογικού χώρου και ισχυρίζονται ότι από τότε που τα πήραν η ζωή τους πάει από το κακό στο χειρότερο.

Μία ενδεικτική μαρτυρία τουρίστριας που έπεσε θύμα της «κατάρας της Πομπηίας» δημοσιεύει η Daily Mail.

Η Deb από την Πενσυλβανία, το 2011 έκλεψε πετρώματα από τον αρχαιολογικό χώρο. Τελικά αναγκάστηκε να τα επιστρέψει το 2020 λόγω της κακοτυχίας που πιστεύει ότι της έφεραν: μέσα σε 8 χρόνια χώρισε από τον σύζυγό της και εμφάνισε καρκίνο του μαστού, στο στάδιο 3.

H γυναίκα υποπτεύτηκε ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα της «κατάρας» αφού είδε ένα ντοκιμαντέρ με μία καταρραμένη κούκλα.

Μέσα στον φάκελο που περιείχε τα κλοπιμαία, η Ντεμπ είχε και ένα γράμμα προς τους υπέυθυνους, όπου έγραφε ότι «λυπόταν που πήρε τα πετρώματα και ότι δεν ήθελε να δείξει ασέβεια».

Αό τότε και τα πέντε χρόνια η υγείας της άρχισε να βελτιώνεται ενώ έκανε διπλή μαστεκτομή παράλληλα με τη χημειοθεραπεία.

«Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, φαίνεται ότι είμαι σε καλή κατάσταση πλέον. Βαδίζω προς τα πέντε χρόνια χωρίς προβλήματα, δόξα τω Θεώ», είπε η Deb στην MailOnline.

Αλλο ένα θύμα της «κατάρας»

Η περίπτωση της Deb μοιάζει πολύ με την περίπτωση μιας άλλης τουρίστριας που έκλεψε επίσης ελαφρόπετρες και επέστρεψε τα κλοπιμαία νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού κι εκείνη εμφάνισε καρκίνο του μαστού.

Η γυναίκα έστειλε πίσω τις τρεις μικρές πέτρες με ένα σημείωμα γραμμένο στα αγγλικά. Σε αυτό ανέφερε ότι «δεν ήξερε για την κατάρα» της Πομπηίας όταν έκλεψε τα πετρώματα και ζητούσε από τους υπευθύνους να την συγχωρήσουν.

«Μέσα σε έναν χρόνο, έπαθα καρκίνο του μαστού. Είμαι μια νεαρή και υγιής γυναίκα και οι γιατροί είπαν ότι ήταν απλά κακή τύχη. Παρακαλώ δεχτείτε τη συγγνώμη μου και αυτά τα κομμάτια», έγραψε η τουρίστρια, τελειώνοντας την επιστολή με «Συγγνώμη» στα ιταλικά.

