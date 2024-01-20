Η σύζυγος ενός Ρώσου στρατιώτη απηύθυνε μια συγκινητική έκκληση για την επιστροφή του από την Ουκρανία σήμερα στο κεντρικό εκλογικό κέντρο του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν εξέδωσε ένα διάταγμα βάσει του οποίου ο σύζυγός μου πρέπει να βρίσκεται εκεί (στην Ουκρανία). Με ενδιαφέρει να μάθω πότε θα εκδώσει ένα διάταγμα ότι ο σύζυγός μου θα πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι του», είπε η Μαρία Αντρέγεβα κι ενώ εργαζόμενοι στο εκλογικό κέντρο την κοιτούσαν.

Η γυναίκα ενεπλάκη σε μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση με μια άλλη γυναίκα που της είπε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία υπερασπίζονται την πατρίδα τους ότι εκείνη θα έπρεπε να προσεύχεται για εκείνους.

«Επομένως, τι ακολουθεί; Το υπουργείο Άμυνας ξόδεψε τα χρήματά του, τώρα πρέπει να ξεζουμίσουμε τους ανθρώπους μας, να τους πάρουμε το τελευταίο ψήγμα ζωής; Έτσι ώστε να επιστρέψουν σε εμάς σε κομμάτια;», ρώτησε η Αντρέγεβα.

«Θα μου δώσουν ένα κομμάτι; Τι θα πάρω πίσω; Έναν άνδρα χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, έναν άρρωστο άνδρα; Γνωρίζετε τι συμβαίνει εκεί;».

Η διένεξη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο κεντρικό εκλογικό κέντρο του Πούτιν από μια μικρή αντιπροσωπεία της "The Way Home", μιας οργάνωσης συζύγων στρατιωτών που πραγματοποιεί εκστρατεία για την επιστροφή τους από το μέτωπο.

Το ξέσπασμα της γυναίκας αυτής αποκαλύπτει το βάθος του θυμού και της απόγνωσης μεταξύ ορισμένων οικογενειών στρατιωτών, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, χωρίς το τέλος να είναι ορατό έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια εχθροπραξιών.

Η Αντρέγεβα δήλωσε πως δεν βλέπει καμία επείγουσα ανάγκη από τις αρχές να διαχειριστούν τις ανησυχίες των συζύγων των στρατιωτών και έχει έρθει η ώρα να κλιμακώσουν την εκστρατεία τους.

Είπε σε δημοσιογράφους πως η κόρη της, που είναι νήπιο, διαγνώστηκε με αναπτυξιακή διαταραχή λόγου λόγω της απουσίας του πατέρα της.

«Όλα τα προβλήματα της οικογένειάς μου μπορούν να επιλυθούν από ένα μονάχα πράγμα, να αποστρατευτεί ο σύζυγός μου. Διότι είναι ένα τελείως διαφορετικό παιδί όταν ο πατέρας της επιστρέφει σπίτι του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

