Στενή σύμμαχος του Ναβάλνι δήλωσε ότι τη στιγμή που ο κύριος εκφραστής της ρωσικής αντιπολίτευσης έχανε τη ζωή του στον Αρκτικό Κύκλο υπήρχε σε εξέλιξη διαπραγμάτευση που βρισκόταν κοντά σε συμφωνία, για την απελευθέρωσή του.

Ως αντάλλαγμα θα αφηνόταν ελευθερος ο Βαντίμ Κρασίκοφ, δολοφόνος της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB που βρίσκεται σε φυλακή στη Γερμανία, δήλωσε η η Μαρία Πέβτσιχ τη Δευτέρα, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό της οικογένειας του Ναβάλνι και των υποστηρικτών του ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του.

Maria Pevchikh, head of investigations at Navalny’s Anti-Corruption Foundation, said that Navalny “was supposed to go free” in February as his team had “reached a decision on his exchange”.



Watch the video with English subtitles. ⬇️ pic.twitter.com/BB57A4kolp — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 26, 2024

Μιλώντας στο YouTube, η Μαρία Πέβτσιχ είπε ότι οι συνομιλίες για την ανταλλαγή του Ναβάλνι και δύο ανώνυμων υπηκόων των ΗΠΑ με τον Vadim Krasikov, έναν δολοφόνο της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB στη φυλακή στη Γερμανία, βρίσκονταν στο τελικό τους στάδιο τη στιγμή του θανάτου του.

Ο Ναβάλνι, 47 ετών, πέθανε σε μια ποινική αποικία της Αρκτικής στις 16 Φεβρουαρίου. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί την ανάμειξη του ρωσικού κράτους στον θάνατό του. Το πιστοποιητικό θανάτου του Ναβάλνι ανέφερε ότι πέθανε από φυσικά αίτια, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

"Ο Αλεξέι Ναβάλνι θα μπορούσε να κάθεται σε αυτό το κάθισμα αυτή τη στιγμή, ακριβώς σήμερα. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε συμβεί", είπε η Πέβτσιχ.



"Ο Ναβάλνι θα έπρεπε να είχε βγει τις επόμενες μέρες γιατί η απόφαση για την ανταλλαγή του είχε ληφθεί. Στις αρχές Φεβρουαρίου, προτάθηκε στον Πούτιν να ανταλλάξει τον δολοφόνο, τον αξιωματικό της FSB Βαντίμ Κρασίκοφ, ο οποίος εκτίει ποινή για φόνο στο Βερολίνο, με δύο Αμερικανούς πολίτες και τον Αλεξέι Ναβάλνι».

Ο Κρασίκοφ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στη Γερμανία για τη δολοφονία ενός εξόριστου Τσετσένου-Γεωργιανού αντιφρονούντος στο πάρκο Tiergarten του Βερολίνου το 2019. Ο Πούτιν στη συνέντευξή του με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Tucker Carlson «έδειξε» ότι ήθελε να πάρει πίσω τον Krasikov, σύμφωνα με τη συνεργάτη του Ναβάλνι.

Η Πέβτσιχ είπε ότι είχε την επιβεβαίωση ότι οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή βρίσκονταν στο τελικό τους στάδιο το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο Ναβάλνι, δολοφονήθηκε μια μέρα αργότερα, επειδή ο Πούτιν δεν μπορούσε να ανεχθεί τη σκέψη ότι θα ήταν ελεύθερος.

Η Πέβτσιχ, η οποία ζει εκτός Ρωσίας, δεν αποκάλυψε τις πηγές για τους ισχυρισμούς της ούτε παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, η ίδια είπε ότι ο επιχειρηματίας Ρομάν Αμπράμοβιτς συμμετείχε σε ορισμένες από τις συνομιλίες ως μεσολαβητής με τον Πούτιν. Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον Αμπράμοβιτς.

Η Πέβτσιχ δεν κατονόμασε τους δύο υπηκόους των ΗΠΑ που θα απελευθερώνονταν μαζί με τον Ναβάλνι, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι καταβάλλουν προσπάθειες για την απελεύθέρωση του Evan Gershkovich, δημοσιογράφο της Wall Street Journal και τον Paul Whelan, πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ.



