«Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας»: Η ανακοίνωση του Πανεπιστήμιο του Καρόλου για το μακελειό

Ανακοίνωση για το μακελειό με 15 νεκρούς εξέδωσε το πανεπιστημίο του Καρόλου, στους χώρους του οποίου πολλοί φοιτητές έχασαν τη ζωή τους. Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως δράστης του αιματηρού περιστατικού που πυροβολούσε με μακρύκαννο όπλο με διόποτρα, ο 24χρονος Νταβίντ Κόζακ, ήταν επίσης φοιτητής του πανεπιστημίου.



"Θρηνούμε για τις χαμένες ζωές της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους και οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από την τραγωδία. Ζητάμε τώρα από όλους να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη συγκρότηση και την ψυχραιμία τους και εκφράζουμε και πάλι τα συλλυπητήριά μας σε όλους όσοι έχει ραγίσει η καρδιά τους από την απώλεια αγαπημένων προσώπων..."

