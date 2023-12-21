Καταστράφηκε οικονομικά ο Ρούντι Τζουλιάνι; O πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατέθεσε σήμερα Πέμπτη αίτηση πτώχευσης, λίγες ημέρες αφότου ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον αποφάσισε ότι πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 148 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση σε δύο πρώην δημόσιους υπαλλήλους στην Τζόρτζια, τις οποίες δυσφήμησε κατηγορώντας τες ψευδώς ότι βοήθησαν στη νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος το 2020.

Ο Τζουλιάνι, ο οποίος ως δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ στήριξε τους ισχυρισμούς του Ρεπουμπλικανού τέως προέδρου των ΗΠΑ περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020, κατέθεσε την αίτηση σε πτωχευτικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Σε αυτήν αναφέρει ότι οι οφειλές και οι υποχρεώσεις του ανέρχονται μεταξύ 100 και 500 εκατ. δολαρίων, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του δεν ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Στην αίτηση αναφέρεται επίσης οφειλή προς τον Χάντερ Μπάιντεν, χωρίς να διευκρινίζεται το ύψος της. Τον Σεπτέμβριο, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μήνυσε τον Τζουλιάνι για κλοπή προσωπικών δεδομένων από τον φορητό υπολογιστή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.