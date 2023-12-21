Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Ουκρανία λαμβάνει σήματα πως τα στρατιωτικά σχέδια και η δραστηριότητα της Ρωσίας επιβραδύνονται.

Ο Ζελένσκι, στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απευθύνει στους Ουκρανούς, δήλωσε ότι αυτό σημειώνεται σε έκθεση της διεύθυνσης υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού (HUR).

"Υπήρχε μια ξεχωριστή έκθεση από την HUR", τόνισε ο Ζελένσκι. "Τα σχέδια του εχθρού, το έργο της ρωσικής αμυντικής (βιομηχανίας). Υπάρχουν ενδείξεις ότι επιβραδύνονται". "Θα τη βοηθήσουμε να επιβραδυνθούν ακόμη περισσότερο" πρόσθεσε ειρωνικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το μήνυμα Ζελένσκι αναλυτικά



«Τώρα, την παραμονή των Χριστουγέννων, όλοι στο κράτος μας πρέπει να θυμούνται ότι αυτή η ώρα είναι ώρα συγκέντρωσης, ώρα δουλειάς, ώρας για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε μετά.



»Χάρκοβο, Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα και κάθε άλλη περιοχή μας, όπου κρίνεται αυτή τη στιγμή η μοίρα του κράτους. Από τους πολεμιστές μας, από όλους τους ανθρώπους μας. Μέγιστη προσοχή στην άμυνα. Μέγιστες προσπάθειες για χάρη του κράτους. Μέγιστη ενέργεια για να μπορέσει η Ουκρανία να πετύχει τους στόχους της. Ευχαριστώ όλους όσους ζουν με αυτόν τον τρόπο. Που αγωνίζονται και εργάζονται για χάρη της Ουκρανίας.



»Σήμερα υπήρξε ξεχωριστή αναφορά από την Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών. Τα σχέδια του εχθρού, το έργο της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας – υπάρχουν ενδείξεις ότι επιβραδύνονται. Θα τη βοηθήσουμε να επιβραδυνθούν ακόμη περισσότερο.



»Πιστεύουμε στη δύναμή μας! Και κάθε μέρα προσθέτουμε δύναμη στην Ουκρανία.



»Δόξα στην Ουκρανία!»



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

