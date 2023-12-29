Η Σχολή Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας, όπου ένας φοιτητής σκότωσε 14 ανθρώπους αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι υπεύθυνοι της σχολής επισήμαναν ότι δεν θα υποχρεώσουν τους φοιτητές να δώσουν την εξεταστική στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου, το οποίο ολοκληρώνεται στις 12 Ιανουαρίου, κάτι που θα τους επιτρέψει να αναβάλουν την κατάθεση των εργασιών τους.

Ένας 24χρονος φοιτητής άνοιξε πυρ εντός της σχολής την 21η Δεκεμβρίου, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους, προτού αυτοκτονήσει. Άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση.

«Όλες οι αξιολογήσεις (των φοιτητών) θα πραγματοποιηθούν σε εθελοντική βάση και η μορφή τους θα μπορούσε να τροποποιηθεί ανάλογα με τις περιστάσεις», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της σχολής.

«Σας διαβεβαιώνουμε πως ακόμα κι αν δεν λάβετε βαθμούς για το χειμερινό εξάμηνο, θα μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας με κάθε εμπιστοσύνη και να ολοκληρώσετε το πρόγραμμά σας με επιτυχία στο μέλλον», προστίθεται στο κείμενο.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η επίθεση συγκλόνισε τη χώρα των 10,8 εκατομμυρίων κατοίκων, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπου τα περιστατικά αυτού του είδους είναι εξαιρετικά σπάνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης σκότωσε επίσης δύο ανθρώπους που είχε επιλέξει τυχαία στα προάστια της Πράγας τη 15η Δεκεμβρίου, έναν πατέρα και το δύο μηνών κοριτσάκι του.

Ανήμερα της επίθεσης, ο δολοφόνος σκότωσε αρχικά τον πατέρα του, στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί. Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.