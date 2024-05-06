Μέλη των οικογενειών τριών τουριστών, Αμερικανού και δυο Αυστραλών, που αγνοούνταν από τα τέλη του περασμένου μήνα στη μεξικανική πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, αναγνώρισαν τις σορούς τους, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο Κάρτερ Ρόουντ, Αμερικανός, 30 ετών, και τα δυο αδέλφια Κόλουμ και Τζέικ Ρόμπινσον, 33 και 30 ετών αντίστοιχα, λάτρεις του σερφ, ανασύρθηκαν από πηγάδι την περασμένη εβδομάδα. Και οι τρεις έφεραν τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι. Οι αρχές στην Μπάχα Καλιφόρνια διενεργούν έρευνα για ανθρωποκτονίες από πρόθεση και κατά συρροή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

