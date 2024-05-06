Λογαριασμός
Τραγωδία στο Μεξικό: Αναγνωρίστηκαν οι σοροί του Αμερικανού και των δύο Αυστραλών - Ανασύρθηκαν από πηγάδι

Έφεραν τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι - Οι Αρχές στην Μπάχα Καλιφόρνια διενεργούν έρευνα για ανθρωποκτονίες από πρόθεση και κατά συρροή

Mexico Missing Foreigners

Μέλη των οικογενειών τριών τουριστών, Αμερικανού και δυο Αυστραλών, που αγνοούνταν από τα τέλη του περασμένου μήνα στη μεξικανική πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, αναγνώρισαν τις σορούς τους, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο Κάρτερ Ρόουντ, Αμερικανός, 30 ετών, και τα δυο αδέλφια Κόλουμ και Τζέικ Ρόμπινσον, 33 και 30 ετών αντίστοιχα, λάτρεις του σερφ, ανασύρθηκαν από πηγάδι την περασμένη εβδομάδα. Και οι τρεις έφεραν τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι. Οι αρχές στην Μπάχα Καλιφόρνια διενεργούν έρευνα για ανθρωποκτονίες από πρόθεση και κατά συρροή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

