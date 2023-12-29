Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάταση στην Πολωνία

Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση στην Πολωνία, καθώς ένας ρωσικός πύραυλος φαίνεται πιθανότατα να εισήλθε σήμερα στον εναέριο χώρο αυτής της χώρας-μέλους της Συμμαχίας, δήλωσε με ανάρτηση στο X ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Συνομίλησα με τον (Πολωνό) πρόεδρο Αντρέι Ντούντα για το περιστατικό με πυραύλους στην Πολωνία. Το ΝΑΤΟ στέκεται αλληλέγγυο με τον πολύτιμο σύμμαχό μας, παρακολουθεί την κατάσταση και θα παραμείνουμε σε επαφή καθώς γίνεται διασταύρωση των γεγονότων. Το ΝΑΤΟ παραμένει σε εγρήγορση», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ .

Πηγή: skai.gr

