Γιατί βλέπουν τόσα UFO στη Βρετανία - Νέο «ντοκουμέντο» στο Στόκπορτ

Aκόμη μια γυναίκα εντόπισε ένα περίεργο αντικείμενο. σε σχήμα που θύμιζε καραμέλα Tic Tac, στο ουρανό του Ηνωμένου Βασιλείου – το δεύτερο μέσα σε πολλούς μήνες.

Η Κάρεν Μπράουν, από το Στόκπορτ, κοίταζε έξω από το παράθυρο της κουζίνας της όταν εντόπισε το αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο (UFO).

Οι φωτογραφίες της δείχνουν το φωτεινό μακρή αντικείμενο – το οποίο, με την πρώτη ματιά, μοιάζει με τη διάσημη λευκή καραμέλα – να ίπταται πάνω από τα δέντρα, τη νύχτα του Σεπτεμβρίου.

Ένα παρόμοιο UFO –πιθανώς το ίδιο– είδε άλλος κάτοικος του Stockport τον επόμενο μήνα.

Οι ειδικοί ενδιαφέρονται για το φαινόμενο παρουσίας εναέριων οντοτήτων που μοιάζουν με το πρώτο UFO σε σχήμα «Tic Tac» που είδαμε το 2004 – αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια απλή εξήγηση για αυτά, εκτιμούν.

Η κυρία Μπράουν είπε ότι «ενθουσιάστηκε πραγματικά» από το μυστηριώδες θέαμα που είδε στις 6 Σεπτεμβρίου.

«Κοίταγα έξω από το παράθυρο της κουζίνας μου και παρατήρησα αυτό νομίζοντας ότι ήταν αστέρι», είπε στο MailOnline.

«Αλλά όταν κοίταξα καλύτερα, παρατήρησα ήταν στρογγυλό με μικρούς κύκλους στις άκρες του»

«Έβγαλα αυτές τις φωτογραφίες, αλλά τα σχήματα άλλαζαν».

Τον Σεπτέμβριο, ένας άλλος κάτοικος του Στόκπορτ που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του εντόπισε δύο παράξενα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό.

Το πρώτο, που περιγράφεται ότι έμοιαζε με τετράγωνο ή τρίγωνο, είχε μια θολή εμφάνιση και άλλαζε σχήμα και «πετούσε σαν τρελό στον ουρανό».

Εν τω μεταξύ, το δεύτερο αντικείμενο –ένα πολύ πιο φωτεινό λευκό χρώμα και «σε σχήμα Tic Tac»– εξαφανιζόταν και επανεμφανιζόταν.

Δεν είναι σαφές εάν οι θεάσεις αυτές που έγιναν στην ίδια πόλη από διαφορετικούς ανθρώπους αφορούν το... ίδιο «Tic Tac».

Η κυρία Μπράουν είπε στη MailOnline: «Ήταν πολύ περίεργο που μια κυρία στο Στόκπορτ είδε κάτι στις αρχές Οκτωβρίου και εγώ είδα ένα παρόμοιο θέαμα στις αρχές Σεπτεμβρίου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.