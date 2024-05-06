Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Formula 1: Νίκη-έκπληξη από Λάντο Νόρις στο Μαϊάμι

Ο Λάντο Νόρις έκανε τη μεγάλη έκπληξη κατακτώντας στο Μαϊάμι την πρώτη νίκη της καριέρας του. Δεύτερος ο Φερστάπεν, ακολούθησαν οι δύο Ferrari

Formula 1

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix του Μαϊάμι. Ο πιλότος της McLaren στον 110ο αγώνα του στη Formula 1 πανηγύρισε την πρώτη του νίκη αφήνοντας δεύτερο τον Μαξ Φερστάπεν και τρίτο τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Βρετανός έγινε ο 114ος διαφορετικός νικητής Grand Prix στη Formula 1 εκμεταλλευόμενος το safety car που μπήκε στον 28ο γύρο μετά τη σύγκρουση του Λόγκαν Σέρτζαντ με τον Κέβιν Μάγκνουσεν, που στοίχισε στον δεύτερο ποινή δέκα δευτερολέπτων.

Ο Νόρις με σωστή στρατηγική και άριστη οδήγηση τερμάτισε πάνω από 7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος με Red Bull, που είναι στο +35 από τον δεύτερο στην κατάταξη Πέρες.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη Ferrari ήταν τέταρτος, ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull ήταν πέμπτος, ενώ έκτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Τσουνόντα (RB), Ράσελ (Mercedes), Αλόνσο (Aston Martin) και Οκόν (Alpine).

Πλέον η Formula 1 έρχεται για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν στην Ευρώπη, με την Ίμολα να φιλοξενεί τον έβδομο αγώνα της περιόδου στις 19 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Formula 1
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark