Formula 1: Νίκη-έκπληξη από Λάντο Νόρις στο Μαϊάμι

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix του Μαϊάμι. Ο πιλότος της McLaren στον 110ο αγώνα του στη Formula 1 πανηγύρισε την πρώτη του νίκη αφήνοντας δεύτερο τον Μαξ Φερστάπεν και τρίτο τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Βρετανός έγινε ο 114ος διαφορετικός νικητής Grand Prix στη Formula 1 εκμεταλλευόμενος το safety car που μπήκε στον 28ο γύρο μετά τη σύγκρουση του Λόγκαν Σέρτζαντ με τον Κέβιν Μάγκνουσεν, που στοίχισε στον δεύτερο ποινή δέκα δευτερολέπτων.

LANDO NORRIS WINS THE MIAMI GRAND PRIX!!!! 🧡🌴



IT'S A MAIDEN WIN FOR THE @MCLARENF1 DRIVER 🏁😱



SIMPLY STUNNING!!!!!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pxGX4LvTNL — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Ο Νόρις με σωστή στρατηγική και άριστη οδήγηση τερμάτισε πάνω από 7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος με Red Bull, που είναι στο +35 από τον δεύτερο στην κατάταξη Πέρες.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη Ferrari ήταν τέταρτος, ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull ήταν πέμπτος, ενώ έκτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Τσουνόντα (RB), Ράσελ (Mercedes), Αλόνσο (Aston Martin) και Οκόν (Alpine).

Πλέον η Formula 1 έρχεται για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν στην Ευρώπη, με την Ίμολα να φιλοξενεί τον έβδομο αγώνα της περιόδου στις 19 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

