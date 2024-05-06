Οι Αρχές της Κένυας ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως συνολικά 228 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της κακοκαιρίας και των πλημμυρών που πλήττουν τη χώρα της Αφρικής, που δεν έχουν τελειώσει, μολονότι δεν επλήγη από κυκλώνα που πέρασε το Σάββατο κοντά στις ακτές της κι αυτές της Τανζανίας.

Ο τροπικός κυκλώνας Χιντάγια πέρασε χωρίς να αναφερθούν θύματα ούτε σοβαρές ζημιές στις δυο χώρες της ανατολικής Αφρικής, αφού έχασε μέρος της ισχύος του φθάνοντας πάνω από την ακτή. Οι Αρχές στην Τανζανία διαβεβαίωσαν χθες πως ο κίνδυνος έχει πλέον περάσει.

Ωστόσο το Ναϊρόμπι τόνισε πως οι καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζονται και υπάρχει κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Στο δυτικό τμήμα της χώρας, ποταμός υπερχείλισε χθες, πλημμυρίζοντας αστυνομικό τμήμα, νοσοκομείο και αγορά στην κοινότητα Αχέρο, στην κομητεία Κισούμου, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα σε αυτό το στάδιο.

Το επίπεδο του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει και η κυριότερη γέφυρα στην περιφέρεια της Κισούμου έχει πλέον καλυφθεί. «Η κατάσταση είναι σοβαρή», συνόψισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άιζακ Μουαούρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αφιερωμένης στην κρίση αυτή χθες.

Οι καταρρακτώδεις βροχές αναμένεται να ενταθούν ακόμα περισσότερο μέσα στον μήνα.

Πέρα από τους νεκρούς, οι αρχές στο Ναϊρόμπι καταμετρούν 164 τραυματίες και 212.630 πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ κάνουν επίσης λόγο για καταστροφή δρόμων, γεφυρών και άλλων υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

