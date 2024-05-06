Κάπου έξι μήνες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω την κατηγορία του περί εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού διαδόχου του Τζο Μπάιντεν, την οποία συνέκρινε με την Γκεστάπο —την ασφάλεια του ναζιστικού καθεστώτος στη Γερμανία—, ανέφεραν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Δήλωση που καταδίκασαν αμέσως ο Λευκός Οίκος κι η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν.

«Αντί να απηχεί την αποκρουστική ρητορική φασιστών, να γευματίζει με νεοναζί και να τροφοδοτεί χρεοκοπημένες θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε γενναίους αστυνομικούς, ο πρόεδρος Μπάιντεν συσπειρώνει τον αμερικανικό λαό γύρο από τις κοινές δημοκρατικές αξίες μας και το κράτος του δικαίου», σχολίασε ο Άντριου Μπέιτς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η ομάδα του κ. Μπάιντεν είχε προηγουμένως κατακεραυνώσει με ανακοίνωσή της τη δήλωση του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων: «η εκστρατεία του Τραμπ περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τον ίδιο, την οργή του, την εκδίκησή του και τα ψέματα του».

Απευθυνόμενος σε κοινό στελεχών και χορηγών του του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο υποψήφιος της παράταξης για την προεδρία κατηγόρησε προχθές Σάββατο τους Δημοκρατικούς πως έχουν δημιουργήσει «κυβέρνηση Γκεστάπο», καταφερόμενος επίσης εναντίον των εισαγγελικών λειτουργών οι οποίοι χειρίζονται ποινικές διώξεις σε βάρος του, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, για παράδειγμα την εφημερίδα New York Times.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια ομιλίας 90 λεπτών στην ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), ηχογράφηση της οποίας δόθηκε σε αμερικανικά ΜΜΕ από δωρητή στην εκστρατεία του.

Αντιμέτωπος με τέσσερις χωριστές ποινικές διώξεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης απάτης για την οποία δικάζεται από τη 15η Απριλίου στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τραμπ δεν παύει να καταγγέλλει το «κυνήγι μαγισσών» της κυβέρνησης των Δημοκρατικών εναντίον του, με σκοπό κατ’ αυτόν να εξαλειφθεί από την κούρσα ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος έχει διαψεύσει επανειλημμένα πως έχει οποιαδήποτε ανάμιξη στις δικαστικές διώξεις σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

