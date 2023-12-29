Οι διώξεις εναντίον των αστέρων της σόου-μπίζνες στην Ρωσία που συμμετείχαν στο πάρτι που διοργάνωσε η μπλόγκερ και τηλεπαρουσιάστρια Νάστια Ιβελεγιεβα με τίτλο «σχεδόν γυμνός», άρχισαν με εντολή της διοίκησης του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, γράφει σήμερα η εφημερίδα The Moscow Times, επικαλούμενη πηγές στην κυβέρνηση, στην Κρατική Δούμα και στην Διοίκηση του Ρώσου προέδρου.

Οι πηγές της εφημερίδας ισχυρίζονται ότι κατά αυτόν τον τρόπο το Κρεμλίνο στρέφει την προσοχή των Ρώσων πολιτών από τα συσσωρευμένα αρνητικά προβλήματα στις διασημότητες. «Προς την πλευρά των αστεριών» δήλωσε στους δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας εν ενεργεία συνεργάτης της ρωσικής κυβέρνησης.

«Μια τέτοια μεγάλης κλίμακας εκστρατείας δυσφήμισης των αστέρων αυτών συνιστά ήδη εσωτερική πολιτική. Χωρίς την έγκριση του Πούτιν και χωρίς την εντολή του αρμόδιου για την εσωτερική πολιτική Σεργκέι Κιριγένκο και του αρμοδίου για την Κρατική Τηλεόραση και τα ΜΜΕ Αλεξέι Γκρόμοφ, αυτό είναι απλά αδύνατον να γίνει. Προωθούσαν το θέμα αυτό και οι άνθρωποι της FSB» δήλωσε στην εφημερίδα ένα ακόμη Ρώσος αξιωματούχος που πρόσκειται στο προεκλογικό επιτελείο του Πούτιν.

Ο γνωστός πολιτικός επιστήμονας Αμπάς Γκαλιάμοφ θεωρεί ότι το Κρεμλίνο αποφάσισε να εκμεταλλευθεί το σκάνδαλο με το πάρτι «σχεδόν γυμνός» για να ξεχαστεί η ιστορία με τον αποκλεισμό της δημοσιογράφου Γιεκατερίνα Ντουντσόβα, η οποία ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της για την προεδρία, έχοντας την υποστήριξη αρκετών Ρώσων αντιπολιτευόμενων, αλλά η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή την απέρριψε επικαλούμενη τυπικά λάθη που έγιναν κατά την συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών.

Με την εκτίμηση αυτή συμφώνησε και η προσκείμενη στο προεκλογικό επιτελείο του Πούτιν πηγή της The Moscow Times. Σύμφωνα με την εν λόγω πηγή, η δημόσια δραστηριότητα της Ντουντσόβα προκάλεσε εκνευρισμό στο Κρεμλίνο. Η ίδια πηγή κατονόμασε μεταξύ των άλλων αρνητικών για την κυβέρνηση γεγονότων, το ουκρανικό πλήγμα κατά του ρωσικού πολεμικού πλοίου στην Φεοντόσια, καθώς και την αύξηση των τιμών στα αυγά και άλλα είδη διατροφής.

Επίσημα το Κρεμλίνο δε σχολιάζει το πάρτι «σχεδόν γυμνός». «Ελάτε, ας μείνουμε οι μόνοι στην χώρα που δεν συζητάμε αυτό το θέμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια ενημέρωσης ο εκπρόσωπο Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Χθες ωστόσο η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν το βάθος του προβλήματος και να βελτιωθούν. Για το καλό τους».

Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα ενώ ακούγονται και φωνές που ζητούν το «μποϊκοτάρισμα» των συγκεκριμένων καλλιτεχνών.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, μετά τον εκφοβισμό που δέχθηκαν άρχισαν να ζητούν δημόσια συγνώμη ο ένας μετά τον άλλον.

Η διοργανώτρια Αναστασία (Νάστια) Ιβλέγιεβα ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο ζητά κλαίγοντας συγγνώμη. «Θα ήθελα να σας ζητήσω, από όλους εσάς, μια δεύτερη ευκαιρία (…) Αν η απάντηση είναι όχι, είμαι έτοιμη να με εκτελέσουν δημόσια» είπε.

Περισσότερα από 20 άτομα έχουν καταθέσει ομαδική αγωγή σε βάρος της, απαιτώντας να καταβάλει 1 δισεκ. ρούβλια (περίπου 10 εκατ. ευρώ) σε μια οργάνωση που στηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συγγνώμη της Ιβλέγιεβα δεν μαλάκωσε τον παρουσιαστή της τηλεόρασης, γνωστό προπαγανδιστή του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Σολοβιόφ. «Θέλετε μια δεύτερη ευκαιρία; Στείλτε στους άνδρες μας στο μέτωπο (στην Ουκρανία) σόμπες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», της απάντησε μέσω του Telegram. Νωρίτερα, είχε αποκαλέσει «σκουπίδια» τους προσκεκλημένους στο πάρτι. «Δεν έχετε ιδέα πόσο μίσος τρέφει ο κόσμος για εσάς», τους είπε.

Ο ράπερ Βάσιο, που εμφανίστηκε στο πάρτι μόνο με μια κάλτσα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ημερών για «ομοφυλοφυλική προπαγάνδα» και «χουλιγκανισμό», σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο σταρ της ποπ Φίλιπ Κιρκόροφ ζήτησε και αυτός συγγνώμη, αφού κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του στις οποίες φορά δαντέλες. «Σε αυτούς τους δύσκολους και ηρωικούς καιρούς, ένας καλλιτέχνης του διαμετρήματός μου δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι τόσο ανεύθυνος», είπε κάνοντας την αυτοκριτική του στις κάμερες.

Ο τραγουδιστής Ντίμα Μπίλαν δήλωσε ότι κατανοεί «τη δυσφορία του λαού μας, ιδίως των ανδρών που μας υπερασπίζονται στη γραμμή του μετώπου».

Μετά το πάρτι, η τράπεζα Tinkoff και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας MTS σταμάτησαν να συνεργάζονται με την Ιβλέγιεβα. Αναφέρθηκε ότι η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία ξεκίνησε έλεγχο κατά της Ιβλεγιεβα και τα ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια έλαβαν λίστες με τα ονόματα των διασημοτήτων που συμμετείχαν στο πάρτι. Οι Κιρκόροφ, Λολίτα και Μπίλαν άρχισαν να κόβονται από τις τηλεοπτικές εκπομπές της Πρωτοχρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, με πληροφορίες από The Moscow Times

