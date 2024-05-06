Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή - Αναλυτική πρόγνωση

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην ηπειρωτική χώρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά τοπικοί όμβροι και στη δυτική Μακεδονία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στρεφόμενοι από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίιθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους οι οποίες στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν στα ορεινά τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και στα δυτικά.

Το πρωί η ορατότητα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στα βορειοανατολικά και τα νησιά του Αιγαίου τους 22 με 24 βαθμούς, στα δυτικά και την Κρήτη τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-05-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και στις υπόλοιπες περιοχές και το βράδυ στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-05-2024

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στο βορειοδυτικό Αιγαίο θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-05-2024

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

