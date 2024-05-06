Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε ο Σέσαρ Λουίς Μενότι

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλεια ενός ακόμη σπουδαίου. Ο Σέσαρ Λουίς Μενότι άφησε σήμερα, σε ηλικία 85 ετών, την τελευταία του πνοή και βύθισε στο πένθος τους φίλους του ποδοσφαίρου και ακόμη περισσότερο τους Αργεντινούς.

Ο θρυλικός προπονητής έχει γράψει τη δική του τεράστια ιστορία, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978 ως προπονητής της Αργεντινής. Παράλληλα, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και Κύπελλο με την Μπαρτσελόνα, ενώ η διαδρομή του στους πάγκους ομάδων είναι τεράστια.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Ροσάριο Σεντράλ, Ράσινγκ, Μπόκα Τζούνιορς, Νιου Γιορκ Τζένεραλς, Σάντος και Ζουβεντούδ.

Από το πόστο του προπονητή, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ουρακάν και ακολούθησαν η εθνική Αργεντινής, Μπαρτσελόνα, Πενιαρόλ, Μπόκα Τζούνιορς, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρίβερ Πλέιτ, εθνική Μεξικό, Ιντεπετιέντε, Σαμπντόρια, Ροσάριο Σεντράλ και Τέκος.

Τα τελευταία χρόνια, από το 2019 και έπειτα κατείχε συμβουλευτικό ρόλο στην εθνική Αργεντινής, όντας στο πλάι του Λιονέλ Σκαλόνι και είχε ζήσει όλες τις πρόσφατες μεγάλες στιγμές της «αλμπισελέστε».

