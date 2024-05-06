Ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δεξιός δικηγόρος 64 ετών —ο οποίος αντικατέστησε στο ψηφοδέλτιο της αντιπολιτευόμενης παράταξής του τον πρώην πρόεδρο Ρικάρδο Μαρτινέλι (2009-2014), αφού καταδικάστηκε για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κι έχει καταφύγει στην πρεσβεία της Νικαράγουας στον Παναμά—, αναδείχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στη χώρα χθες Κυριακή, συγκεντρώνοντας περί το 34% των ψήφων, ανακοίνωσε η εθνική εκλογική επιτροπή.

Ο κεντροδεξιός δικηγόρος Ρικάρδο Λομπάνα, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση (≈25%), αναγνώρισε παράλληλα τη νίκη του κ. Μουλίνο, που θεωρείται πως έχει στενή σχέση με τον πρώην πρόεδρο Μαρτινέλι.

Περίπου τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν χθες να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο, να ανανεώσουν τη σύνθεση του κοινοβουλίου και να αναδείξουν τοπικούς αιρετούς.

Οι προεδρικές εκλογές στον Παναμά διεξάγονται σε έναν γύρο και για να νικήσει κάποιος υποψήφιος αρκεί απλή πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

