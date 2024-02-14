Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε σήμερα σε ισχύ νόμο που αποσκοπεί στην κατάσχεση των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων ατόμων που κρίνονται ένοχοι για διάδοση "ψευδών πληροφοριών" σχετικά με τον ρωσικό στρατό, μια νέα ένδειξη της καταστολής που θέτει στο στόχαστρο τους επικριτές του Κρεμλίνου, δύο χρόνια μετά την έναρξη της επίθεσής του στην Ουκρανία.

Η Μόσχα κατέστησε παράνομες τις επικρίσεις σε βάρος του στρατού λίγο αφότου εξαπέλυσε την επίθεσή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Το νέο κείμενο που τέθηκε σήμερα σε ισχύ είχε ψηφιστεί στα τέλη Ιανουαρίου στην Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού Κοινοβουλίου, και στις αρχές Φεβρουαρίου από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, την άνω βουλή.

Σήμερα, όπως αναμενόταν, το προεδρικό διάταγμα που φέρει την υπογραφή του Βλαντίμιρ Πούτιν δημοσιεύθηκε από τις ρωσικές αρχές.

Κατά την παρουσίασή του στη Δούμα, ο πρόεδρος του σώματος Βιτσισλάβ Βολόντιν είχε πει πως ο νόμος αυτός κατά των "κακοποιών στοιχείων" θα επέτρεπε να "τιμωρηθούν οι προδότες" που "δρουν εναντίον της χώρας τους".

Στην πραγματικότητα ο νόμος δεν προβλέπει την κατάσχεση οπωσδήποτε όλων των περιουσιακών στοιχείων ενός ατόμου που έχει καταδικαστεί αλλά την κατάσχεση χρημάτων και κεφαλαίων που "χρησιμοποιούνται ή προορίζονται" για τη χρηματοδότηση "εγκληματικών" δραστηριοτήτων, όροι που παραμένουν ωστόσο πολύ αόριστοι.

Προβλέπει επίσης ότι η δικαιοσύνη θα μπορεί να αφαιρέσει όλες τις κρατικές τιμητικές διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί σε άτομα που καταδικάζονται για "ψευδείς πληροφορίες".

Η κατηγορία για διάδοση "ψευδών πληροφοριών" σχετικά με τον ρωσικό στρατό επισύρει ανώτατη ποινή φυλάκισης 15 ετών. Εκατοντάδες Ρώσοι έχουν καταδικαστεί με βάση αυτό το άρθρο του Ποινικού Κώδικα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.