Το κοινοβούλιο της Ρωσίας θα ψηφίσει στις 21 Φεβρουαρίου για την αναστολή της συμμετοχής της χώρας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δούμας Βιατσεσλάβ Βολόντιν.

«Είναι ώρα να αποχαιρετήσουμε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ», δήλωσε ο Βολόντιν στη διάρκεια συνεδρίασης στη Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο της Δούμας.

«Ο οργανισμός έχει απόλυτη έλλειψη ανεξαρτησίας, είναι πολιτικοποιημένος και χορεύει στο ρυθμό της Ουάσινγκτον. Όμως το χειρότερο σ' αυτή την κατάσταση είναι ότι πληρώνουμε κι εμείς χρήματα και είμαστε απ' αυτούς που πληρώνουν τα περισσότερα».

Τα δύο σώματα του ρωσικού κοινοβουλίου, η Δούμα και το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, θα ψηφίσουν ταυτόχρονα για την αναστολή της συμμετοχής και τη διακοπή των πληρωμών της Μόσχας στον ΟΑΣΕ, δήλωσε ο Βολόντιν.

Καθώς το κόμμα Ενωμένη Ρωσία, -η κυρίαρχη παράταξη που υποστηρίζει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν- διαθέτει συντριπτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, είναι απίθανο να υπάρξει αντίθεση στην απόφαση.

Η Δούμα ενδέχεται επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει η Ρωσία και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, αναφέρεται στη δήλωση της Δούμας, χωρίς να κατονομάζεται κάποιος.

Ο ΟΑΣΕ, μεταξύ των 57 μελών του οποίου είναι η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Ρωσία, είναι ο διάδοχος ενός οργανισμού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στον οποίο συμμετείχαν η Σοβιετική Ένωση και οι δυτικές δυνάμεις.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οργανισμός έχει σε μεγάλο βαθμό παραλύσει, επειδή η Μόσχα κάνει χρήση του βέτο που κάθε χώρα διαθέτει σ' αυτόν.

Η Ουκρανία και οι συμμαχικές της χώρες της Βαλτικής, που είναι γείτονες της Ρωσίας, αρνήθηκαν στα τέλη της περυσινής χρονιάς να συμμετάσχουν στην ετήσια σύνοδο υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ λόγω της παρουσίας σ' αυτή του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.