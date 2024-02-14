Ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας πάνω από μισό αιώνα αποφάσισε να αποκαλύψει το ειδύλλιό του στους έκπληκτους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο οδηγός ταξί, George, είναι 24 ετών και 56 χρόνια νεότερος από την 80χρονη φίλη του Catherine Thomas. Η μητέρα πέντε παιδιών γνώρισε τον οδηγό όταν κάλεσε ένα ταξί στο Νταρ Ες Σαλάμ της Τανζανίας.

Ωστόσο, η πλούσια χήρα, όπως γράφει η «Mirror», ξέχασε την τσάντα της στο ταξί-ποδήλατο του οδηγού, η οποία περιείχε 1.861 λίρες. Ο οδηγός έσπευσε αμέσως να της επιστρέψει την τσάντα και από τότε οι δυο τους ερωτεύτηκαν και έγιναν ζευγάρι. «Εκείνη την ημέρα έβρεχε και έτσι πήγα στο σπίτι της την επόμενη ημέρα», ανέφερε ο ίδιος.

Παρά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η σχέση τους, η Catherine έχει απορρίψει τις υποψίες ότι ο σύντροφός της ενδιαφέρεται μόνο για τα χρήματά της. Αποκάλυψε, επίσης, πως στην αρχή δεν πρόσεξε καν ότι έλειπε η τσάντα της.

Είπε: «Έτσι κέρδισε την καρδιά μου. Είχα ανάγκη να αγαπηθώ». Η Catherine έκανε τότε το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η σχέση του ζευγαριού, ζητώντας από τον George να βγει μαζί της.

Από την πλευρά του ο George ανέφερε: «Μου πήρε λίγο χρόνο να το επεξεργαστώ και είπα ναι. Οι επικριτές μας αναρωτιούνται γιατί αγαπώ κάποια τόσο μεγάλη όσο η γιαγιά μου, αλλά δεν με νοιάζει». Η Catherine αργότερα σύστησε τον George στα παιδιά της, ηλικίας 35 έως 43 ετών, τα οποία -αρχικά- είχαν τις ενστάσεις τους για τη διαφορά ηλικίας που τους χωρίζει.

Πιο συγκεκριμένα η αδερφή του George είπε: «Έχω αρχίσει να αποδέχομαι ότι συνέβη. Το χάσμα ηλικίας είναι πάρα πολύ μεγάλο όταν κάποιος είναι 50 χρόνια μεγαλύτερός σου. Μπερδεύουν την αγάπη με την τρέλα».

Τέλος, η 80χρονη πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι πάντα θα προσπαθούν να καταστρέψουν κάτι καλό. Η ζωή μου χωρίς αυτόν δεν θα είχε νόημα».

