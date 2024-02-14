Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τηλεγράφημα του Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε στις ΗΠΑ κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία μέσω μεσολαβητών.

Ερωτηθείς εάν αληθεύει το δημοσίευμα του Reuters ότι η Ρωσία υπέβαλε προτάσεις για ειρήνη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Όχι, δεν είναι αλήθεια».

Ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε μηνύματα στην Ουάσινγκτον το 2023 δημοσίως και ιδιωτικά μέσω μεσολαβητών, όπως μέσω των Αράβων εταίρων της Μόσχας στη Μέση Ανατολή, ότι είναι έτοιμος να εξετάσει μια κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, όπως δήλωσαν ρωσικές πηγές στο Reuters.

Οι μεσολαβητές συναντήθηκαν στην Τουρκία στα τέλη του 2023, σύμφωνα με τρεις ρωσικές πηγές, και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν τηλεφώνησε στον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, τον Γούρι Ουσάκοφ, τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

