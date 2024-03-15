Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε ότι το Κίεβο επιχειρεί να διαταράξει τη διεξαγωγή των ρωσικών προεδρικών εκλογών με επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, και ότι ουκρανικές δυνάμεις επιχείρησαν να διεισδύσουν σε ρωσικά έδαφος, χωρίς επιτυχία.

«Η Ουκρανία επιχειρεί να διαπράξει εγκληματικές ενέργειες την πρώτη μέρα των προεδρικών εκλογών», υποστήριξε ο Πούτιν. Οι εκλογές θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή και θα διεξαχθούν και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν διεμήνυσε ότι «αυτές οι επιθέσεις - εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητες» και απείλησε με αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά εδάφη. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σήμερα το πρωί ότι οι δυνάμεις του απέτρεψαν χθες ουκρανική προσπάθεια διασυνοριακής επίθεσης στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχους διορισμένους από τη Μόσχα, δύο εκλογικά τμήματα βομβαρδίστηκαν από ουκρανικές δυνάμεις σε τμήμα της ουκρανικής επαρχίας της Χερσώνας που ελέγχεται από την Ρωσία. Σύμφωνα την επιτροπή, ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκαν και κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό αυτό.

Ουκρανία, ΕΕ και ΝΑΤΟ έχουν καταγγείλει ως «παράνομη» τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών σε εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία και τα αποτελέσματα των εκλογών εκεί άκυρα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

