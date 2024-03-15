Δύο εκλογικά τμήματα βομβαρδίστηκαν από ουκρανικές δυνάμεις στην ουκρανική επαρχία της Χερσώνας που ελέγχεται από την Ρωσία, σύμφωνα σύμφωνα με αξιωματούχους διορισμένους από τη Μόσχα.

Τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι άγνωστος αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκαν και κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Η εκλογική επιτροπή στο ρωσικό κατεχόμενο τμήμα της ουκρανικής επαρχίας ανέφερε στο Telegram ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κτίρια που χρησιμοποιούνται ως εκλογικά τμήματα στους οικισμούς Κακχόβκα και Μπριλίβκα.

Σήμερα είναι η πρώτη μέρα διεξαγωγής των ρωσικών προεδρικών εκλογών. Αυτές θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή και θα διεξαχθούν και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της Ουκρανίας ή και της Υπερδνειστερίας, του φιλορωσικού αυτονομιστικού εδάφους της Μολδαβίας.

Ουκρανία, ΕΕ και ΝΑΤΟ έχουν καταγγείλει ως παράνομη τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών σε εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.