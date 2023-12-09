Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, την παραμονή της διεξαγωγής των αυριανών εκλογών στην Αίγυπτο.

Ο Σίσι εκτιμάται ότι θα εκλεγεί για μία νέα εξαετή προεδρική θητεία.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε χθες Παρασκευή, ότι θα διεκδικήσει μία νέα προεδρική εκλογή τον Μάρτιο, ενώ μέσα στην εβδομάδα, συναντήθηκε με τους ηγέτες του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.