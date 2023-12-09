Γάζα: Νέα διαδικασία επιθεώρησης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη συνοριακή διάβαση Κερέμ Σαλόμ

Μία νέα διαδικασία επιθεώρησης της βοήθειας για την Γάζα τελεί υπό έλεγχο στη συνοριακή διάβαση Κερέμ Σαλόμ, αλλά οι προσπάθειες για την έγκριση άδειας διέλευσης για τα φορτηγά, μέσω του αναφερόμενου συνοριακού περάσματος βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters ένας ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Υπό το νέο αυτό σύστημα, τα φορτηγά θα μπουν στο Κερέμ Σαλόμ στα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ, της Γάζας και της Αιγύπτου για πρώτη φορά από την Ιορδανία, πριν εισέλθουν στη Γάζα από τη Ράφα, που απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

